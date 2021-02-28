同樣是欺詐題材，同樣是由女人作為欺詐的人，泰片《呃Love天團》沒有《完美監護人》的絕對黑暗，反而清新搞笑，而我看時甚至有種感覺：這根本就是以前睇開的港產片。

這一句，不是讚亦不是踩，而更可能是一種感慨——就像當日看韓國的《炸雞特攻隊》，大佬，根本就是上世紀80年代港產片的題材和手法，到最後，直情播埋《當年情》，你能不感慨嗎？

今時今日香港電影不會或不屑再拍的題材，其他地方的電影人反而拎來拍，甚至拍得更好。

《呃Love天團》故事簡單到不得了：一個天真的女仔Ina，遇上愛情老千Petch，慘被騙財騙心，搞到自己孭落一身債；不知幸或不幸，遇上另一個老千Tower，Ina決定找對方幫自己設局，反呃賤男。整個故事，自然就是交代這個騙局，騙局規模講真不算大（畢竟現在不是拍《盜海豪情》 （Ocean’s Eleven）），卻一樣充滿各種變數，需要臨場應變，鬥智鬥力……基於這是一齣喜劇，結局，基本上完全唔難估，但更好睇的其實是結局之後，巧妙結合了去年疫情，連結現實，借用了一個沒有人（和坊間神棍）能夠事先預料到的真實情況，說明了一點：再出色、算得再盡的老千，原來一樣敵不過天。

兩小時八分鐘的片長，的確是有點冗長，有不少為搞笑而刻意加入的多餘場口和戲份，但至少，真係笑得出喎，尤其看着靚女偶像平采娜盡情搞笑，賞心樂事。

今時今日要睇真正笑得出的笑片，只能向外求。諗到這一點，就笑唔出。

撰文：月巴氏