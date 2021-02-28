《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月1日（一）Video Talk精選節目表：

呈分試補習班 | 小五中文 重溫實用文格式 理解結構助答題

日期：3月1日（周一）

時間：4:30pm–5pm

導師﹕莫老師中文教室 莫師淇老師

對象：小五學生

簡介：閱讀理解除了考核一般長文外，還不時會考核實用文，包括書信、便條、邀請卡等。莫老師會先跟大家重溫實用文格式，並拆解實用文的結構和答題的方法。

同學可先按此 ( https://bit.ly/3jgXTW5 ) 加入Facebook群組下載免費練習。完成練習後，記得準時上堂！

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