第78屆金球獎於今日舉行，由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yuen主演的《Minari》，大熱贏得今屆的最佳外語片，再度為電影在海外頒獎禮上爭光。此前，因電影台詞的50%以上不是英語，所以被大會歸類為外語電影，因而爆出涉種族歧視爭議。

外界一致好評

《Minari》於去年1月在日舞影展上映後已大獲得好評，更在多個頒獎禮如波士頓影評人協會、洛杉磯影評人協會、國家評論協會、紐約線上影評人協會等贏得多個獎項，加上今日金球獎的最佳外語片獎項，已合共奪得75個獎，外界一致睇好電影《Minari》有望入圍奧斯卡的最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角等獎項。

後日韓國開畫

《Minari》電影講述韓裔美國人的家庭故事，改編自80年代懷着美國夢而移居美國的韓裔美國人鄭李爍導演的真實故事，將於後日正式在韓國上映。

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