資深藝人吳孟達於上周六因肝癌離世，享年70歲。達哥家人昨日在辦理好死亡登記證明書後，已經着手處理身後事，喪禮將定於本月7日（周日）在紅磡世界殯儀館地下敬禮堂設靈，以基督教儀式舉行，隔天大殮儀式後，其靈柩將會奉移柴灣歌連臣角火化場進行火化，而起初計劃舉行的追思會，經商議後決定取消。

達哥生前好友田啟文一直在協助家屬籌辦喪禮，他今日接受《蘋果》訪問，透露取消追思會原因：「作用唔大，達哥屋企人已經搞緊喪禮，再搞追思會都冇咩意思，就直接辦喪禮，而家同佢家人傾緊細節（喪禮），有進一步消息會再通知大家。」

雖然追思會取消，但各方對達哥的悼念並未止息，香港電影金像獎協會昨日在FB專頁分享了一段「第11屆香港電影金像獎」，達哥偕吳君如擔任最佳美術指導頒獎嘉賓的2分鐘片段，在頒獎前妙語連珠一番，台下的周星馳、鄭裕玲、呂良偉等拍爛手掌。電影金像獎寫道：「2021年2月27日（星期六），香港影壇失去了一位為香港人帶來很多歡笑的演員－吳孟達先生。達哥從影多年，演技精湛，更憑《天若有情》獲得第十屆香港電影金像獎最佳男配角，演技得到業界肯定。達哥曾於第十一屆夥拍當年最佳女拍檔吳君如一起為最佳美術指導頒獎，我們再次感受一下達哥為大家帶來嘅歡樂。」

香港電台亦特別於本月4至8日，5天內不同時段播出六部單元劇，讓觀眾重溫達哥精湛的演出，作品包括獅子山下系列的《法紀》、《他的下半生》、《農村》及《深淵》；屋簷下的《亞琼的故事》及有倉出租的《生命中不能承受的輕》。

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