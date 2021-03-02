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懷有8個月身孕的胡杏兒，今日在銅鑼灣出席小兒濕疹藥膏代言活動，穿上兩吋厚高踭鞋的她，透露預產期將至，屆時會選擇順產，她笑說：「希望佢（BB）快啲出嚟，因為開始重，醫生話佢已經有5磅幾，我自己就重咗20幾磅，有啲水腫。」她指這一胎的口味有轉變，喜歡吃熟食壽司和牛肉。問到BB的性別，杏兒依然保持神秘，「等你哋估下，因為未到最後一刻都唔知。」

提到去年除夕，杏兒出席活動時曾透露會在農曆新年前停工，不過她依舊接job，不停賺錢，年三十晚更撇低家人北上參與大陸央視春晚一個短劇，杏兒表示：「春晚之後就冇喇，跟住喺屋企湊仔，然後就今日呢個活動。」有否接定產後的工作繼續密密賺？杏兒即說：「未接住，生完先，等我到時靚返先，收下身先，起碼坐月一個月啦！」

對於有報道指她在大陸三個月已賺了300萬人民幣收入，杏兒聞言笑笑口謂：「我要返去計下數先。」密密賺錢是為了3位小朋友的將來？杏兒說：「係其中一個原因，做媽媽就冇辦法㗎喇，成日周圍走去做嘢，短時間賺多啲錢，就可以多啲時間陪小朋友。」

談及曾志偉回歸無綫出任高層，杏兒表示如有合適工作都會接，指無綫始終是她的娘家。提到價錢不及大陸，她笑說：「對娘家又唔可以講錢，最緊要開心，有啱嘅劇本，適合自己嘅角色。」她又指日前返無綫純粹是探班，「因為胡定欣要返大陸做嘢，到佢返嚟，我BB都出咗世，所以我去探佢班。」

挺着大肚的杏兒原來在公餘時間，與正在陀第一胎的沈卓盈見面，2位孕婦齊齊摸肚影相，而杏兒的大仔李奕霆（Brendan）更充當小小攝影師，為媽咪及卓盈姨姨影相。沈卓盈今日在社交網貼相並指自己去搵杏兒偷師，本來應該帶定紙筆去上堂，卻被杏兒的2位兒子電到甚麼都忘了。杏兒留言叫沈卓盈將來無論有甚麼都可以隨時問，陳自瑤則留言大讚2位都是超級靚媽。

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