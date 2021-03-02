MIRROR成員陳卓賢（Ian）自從跟港姐陳曉華（Hera）傳出緋聞，被指顧着跟女友盧慧敏（Amy Lo）拍拖而甩底新城頒獎禮，一直被指迴避傳媒疑不敢接受訪問。事隔兩個多月，今日Ian出席ViuTV音樂頒獎禮記者會，這亦是事件後他首度接受訪問，問到女友Amy Lo有否為他候選音樂獎項而打氣？Ian淡淡然說：「我同佢工作範圍都唔同，所以冇干涉對方，好少講工作。」對於甩底新城頒獎禮，相反姜濤就算父親患病入院仍堅持出席，Ian重申：「被影到相係頒獎禮嗰日，但冇因為拍拖而甩底新城頒獎禮，嗰日的確係因為家事而請假，每個人家庭狀況不同，唔能夠跟姜濤家事相提並論。」

對於被外界質疑迴避連串緋聞，Ian表示只是跟隨公司安排，他說：「我冇逃避，因為就算5年後我企返出來，大家都會問。」他承認是認識Hera，但報道指車中的男子並非他，他再解釋純粹是賣車給Hera，錢亦已經收取了，但未知對方是否已經辦好手續，他亦沒有留意Hera被他的fans抨擊，他覺得可能是fans錫自己才會這樣做。

另一方面，ViuTV親生仔MIRROR在公司首屆音樂頒獎禮中獲得多項提名，隊長Lokman難以預計MIRROR會否成為大贏家，但當然希望獎項越多越好。獲4項提名的姜濤則說：「多謝公司畀機會我，信心就一般，順其自然，自己會想拎組合獎多過個人獎，因為一齊攞獎會更加開心。」此外，提到金廣誠表示絕不介意MIRROR亮相大台音樂節目，Lokman說：「好耐之前都講過唔介意。」隊友Anson Kong和應說：「最想係去一廠，然後講句『交返畀一廠』。」

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