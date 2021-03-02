39歲前TVB主播柳俊江去年9月因涉及觀塘一宗公眾地方打鬥案被捕，警方控告柳俊江一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，今日在觀塘裁判法院提堂。

早上近9時，戴上桃紅色口罩的柳俊江，獨自抵達法院，見到傳媒亦點頭打招呼，等候開庭時，柳俊江不時閉目養神。其後，柳俊江在庭上表示明白控罪，主任裁判官將案件押後至4月27日提訊。

柳俊江獲准以現金500元保釋，期間不可接觸控方第一及第二證人，以及要住在報稱的住址，如搬遷的話則要通知警方。當柳俊江離開法院後，問到心情如何？他禮貌地說：「唔該晒！Thank You！」

至於與太太雷康怡現時的關係，他未有回應，只叮囑記者小心過馬路。案情指去年9月9日晚，柳俊江太太雷康怡與一名25歲姓朱男友人，在觀塘偉業街一間茶室食飯，其間柳俊江忽然現身，與該男友人發生口角繼而動武，兩人雙雙被捕。

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