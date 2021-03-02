樂隊太極成員唐奕聰（Gary Tong）今日疑因心臟病發猝逝，終年57歲，太極七子從此不齊人！主音及結他手鄧建明（Joey）接受《蘋果》電話訪問表示：「4點幾收到消息，朋友通知，我：『吓，唔係啩！』最後打畀Gary太太證實咗，佢太太好傷心！」問到Gary是否心臟病發離世？他說：「我冇問詳情，相信Gary唔想大家傷心，佢係好樂觀嘅人。」

Joey指數年前曾聽Gary 稱身體唔舒服：「佢呢幾年好積極做運動，食得好健康。」兩人最後一次見面，是兩、三星期前錄ViuTV節目：「佢幫我彈琴，當時佢冇唔舒服，我哋仲約食飯。太突然，真係接受唔到！佢後事有乜需要都會幫手。」太極本計劃於去年12月舉行演唱會，但因武漢肺炎延期，以後就算再開騷，太極已永不能齊人，成為遺憾，Joey說：「本來延到4月，但估計未得，所以未有進一步開會。佢嘅離去係樂壇損失，最欣賞佢好豁達，肯為人設想，關心人，畀機會教新人，係一個好好老師同監製，最難忘嘅事太多，而家唔想講，大家有心。」

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