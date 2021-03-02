太極樂隊過去有不少全體創作的歌曲，及以樂隊全員名義的編曲，其實皆由擔任鍵盤手的唐奕聰（Gary）編製，首隻由Gary作曲及編曲的是1986年太極樂隊的《魅影》，之後35年來至今，Gary無間斷為樂壇無數歌手作曲、編曲及擔任監製，其作品曲目超過400首，當中眾多皆是樂壇的天王天后。

張國榮是首位將其歌曲委以重任予Gary的歌手，哥哥早於1987年就將《拒絕再玩》及《妄想》，給予Gary編曲及作曲，繼後Gary承接香港樂壇不少當紅歌手的歌曲做編曲及監製，當中歌手有梅艷芳、陳百強、張學友、劉德華、郭富城、黎明、甄妮、陳慧嫻、林憶蓮、葉倩文、關淑怡、王菲、鄭秀文、李克勤、周慧敏、黎瑞恩、張立基、鄺美雲、草蜢、彭羚、許志安、陳慧琳、陳奕迅、容祖兒、謝安琪、張敬軒及樂隊Mr.等，數之不盡。

近年Gary亦有新晉歌手編曲、監製，當中包括麥嘉瑜、李幸倪（Gin Lee）及樂隊ONE PROMISE。恰巧去年Gary再為哥哥的多首曲目重新編曲，包括《春夏秋冬》、《大熱》及《路過蜻蜓》等。

過去由唐奕聰擔任作曲、編曲及監製的作品如下：

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