現年44歲的鍾麗淇淡出娛圈後轉行教瑜伽，2010年與混血男友Nardone Ruggero結婚，同年底誕下長女Isabella，可是當囡囡半歲時，發現患上罕見基因病——四號染色體缺損綜合症，醫生當時更指她活不過兩歲。現在Isabella已經10歲，去年更克服脊柱側彎可走路，抗病背後，全靠鍾麗淇整家人的愛與支持。

身為兩女之母的鍾麗淇，去年為大女Isabella慶祝10歲生日，抱着女兒開心起舞。鍾麗淇暱稱Isabella做「家姐」，她指女兒六個月大時突然持續抽筋及發燒，抽血檢查才發現是患了四號染色體缺損綜合症，她形容照顧女兒的感覺似打仗，因為政府治療每月得一次，她又要找私家醫生，還要為治療費煩惱，高峯期每月花費近五萬元。

鍾麗淇說︰「醫院姑娘成日話我：『畀囡囡唞吓！』佢成日瞓喺度，本身已經唔夠力，我驚佢更差，所以成日反轉佢，用尿片叠高幫佢練頭部力量。」其間她曾自責是否做得不好令囡囡生病︰「後來知道呢個病好似中六合彩，通常基因病唔係遺傳，所以原諒自己。」在父母悉心照顧下，Isabella捱過多次生命難關：「羊癇症五年冇抽筋，先可以慢慢停藥，但未去到呢個階段。」

姊妹相處好Sweet

努力活下去的Isabella，去年更克服脊柱側彎，在家人扶持下可以慢慢走路，雖然仍未能用言語溝通，但可以學手語代替，不過她也知道自己跟其他小朋友不同，鍾麗淇說︰「見到佢嘅眼神，我會多啲陪佢，我感受到佢好嬲。」Isabella滿五歲時，鍾麗淇的細女Michela出世，兩姊妹慢慢學相處︰「我唔會教細妹特別照顧家姐，細妹歲幾時，好奇擒上去睇家姐部iPad，家姐會用手推細妹。呢個都開心㗎，因為佢識保護自己嘅嘢，𠵱家兩個變得好sweet。」

很多人都讚她為母則強，但鍾麗淇卻認為是愛行先︰「人面對挑戰會進步，分享我同家姐經歷，呢樣嘢令我變強，我相信如果愛行先，一定做得到，有邊個唔辛苦！」她覺得太多人對特殊兒童有誤解，才藉着分享希望幫助這些小朋友融入社會︰「我先問過老公，因為佢注重私隱，我講唔係想人可憐，係想令人認識呢個病，佢話OK。」Isabella成長路上屢遭歧視，鍾麗淇曾難過激動爆喊：「Isabella要用支架行路，啲人望嚟望去我唔覺得係壞事，因為人會好奇，但試過有一個好close嘅人，講啲好難聽說話，跟住我去廁所爆喊！試過同家姐喺餐廳食緊嘢，有人用奇異目光望，我咪望返佢，我覺得家長要做好自己，唔好戴有色眼鏡睇自己小朋友。」

媽咪係生命導師

鍾麗淇於女兒確診後，再承受喪母之痛：「媽咪乳癌醫好後再患霍金個病（漸凍人症）過世，佢係我生命上好大嘅導師，媽咪會反轉安慰返我，我哋攬住喊，佢教識我點樣面對病，令到生命進步。」居安思危的鍾麗淇早已立好遺囑，若她與老公有意外，就交由她的哥哥照顧Isabella。

撰文：余燕儀

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