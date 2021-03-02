Viu TV今日舉行音樂節目的記者會，一眾本地歌手都悉心打扮現身。其中女歌手Serrini 揀穿「Victor Chan x 渠王 couture」服裝系列，一襲紅黑色的造型，成功搶鏡。

Serrini 所穿的服裝系列由本地新晉時裝設計師Victor Chan 操刀，他是「Victor Chan Studio 」創辦人，主打晚裝及婚紗設計。至於渠王，原名嚴照棠，是香港的資深「通渠佬」，多年來在香港街頭上以塗鴉手法創作的「渠王廣告」，相信你同我都一定見過，非常深入民心，可以說得上是香港人的集體回憶。而Serrini的造型，上身是印有印有「渠王廣告」的黑色Tee，下身是飾上閃石的黑色開衩裙，再外配一條紅色的拖尾裙擺，充滿特色與幽默感的同時，又不失時尚氣場。

同場的欣宜，就以Marina Rinaldi透視花裙登場，同樣性惑吸睛。黑色的薄紗長裙飾滿了立體感的花卉刺繡，洋溢着濃濃的春夏氣息，透出內搭的黑色bra top與半身長裙，塑造女人味造型之餘，更展示出欣宜的自信美。

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