太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）今日疑因心臟病發猝逝，終年57歲，令人惋惜和傷感，跟他相交多年的藝人朋友都在網上悼念，惟「環球唱片中文經典」FB專頁卻出post：「突然想聽太極！RIP~Gary Tong~」並附上選購連結，鄭中基轉發並留言爆粗狠批：「環球唱片你班XXX有冇人性㗎吓？！」網民紛紛怒轟「消費死人」、「食人血饅頭」。

對此環球已馬上刪除帖文，發言人表示：「有關於今日環球中文經典社交平台出的一個帖文，環球唱片在此首先向大家致歉。我們已嚴肅處理這件事，知悉此事後已嚴正處分有關同事，往後會嚴謹把關社交平台發佈之內容。對於唐奕聰先生的離世，我們深感遺憾及惋惜。」

Gary突然撒手人寰，令人慨嘆人生無常，太極七子從此不齊人！去年是太極七子成軍35周年，雖然成員之一、已移居加拿大的雷有曜未能返港，但其餘6人早已計劃舉行「太極RAINBOW AFTER RAIN演唱會2020」作為紀念，惜演唱會受疫情影響，原定去年12月19日及20日舉行的演唱會最後要延期，今日Gary忽然猝逝，更令各人合體開騷的美夢破碎。

太極七子合作多年相交相知，雖然近年大家都各自發展，但感情依舊，而這個35周年演唱會亦是他們一直期待，2017年他們獲香港電台頒發「金針獎」，當日專誠由加拿大飛返香港的雷有曜，亦表示希望35周年會再返香港出席。

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