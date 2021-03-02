前無綫藝員陳積榮（Jeff）在去年8月時突然拍片表示患上第四期肺癌，因為已經有擴散嘅迹象，醫生診斷後指最壞情況只剩低半年命，幸好Jeff得到家人、女友及身邊朋友支持，再加上獲有心人籌錢醫病，去年12月拍片表示已入到梅窩居住，雖然完成電療療程，但每日都要食標靶藥，稍後將會接受細胞免疫治療。

好友孫慧雪今日在社交平台出post，為Jeff再籌醫藥費：「喺呢度！好想懇請大家幫我一個忙！由我訓練班開始，已經認識咗15年嘅好朋友Jeff，驗出有第四期肺癌，佢唔煙、唔酒、冇不良嗜好、個人心地好、兼有夢想有理想！而家仲好年輕！佢好希望可以康復，但係醫療費已經用晒啦，好希望大家可以出小小力捐錢畀佢，就算係一封利是嘅錢都OK 㗎！我哋可以積小成多！希望大家可以幫手！」

結果有不少網民向Jeff伸出援手，阿雪亦逐一回覆感謝，對於好友目前的情況， 阿雪說：「其實佢經過第一階段嘅治療，食咗第一代嘅標靶藥同第一期嘅免疫治療，但係而家情況有啲擴散，而且啲經費又已經用晒，惟有係等轉第三代嘅標靶藥。」阿雪又表示Jeff的右手「唔係好郁到」：「我今日都見佢，情況比之前、瘦咗好多，胃口唔係咁好，仲猛咁喺度咳，因為冇經費，而家佢同屋企人只可以見步行步。」

《蘋果》今日致電Jeff，他表示今年1月開始，右邊膊頭郁唔到，連行路都有影響，基本上已經甚少做運動，身體情況開始轉差，他氣若游絲地說：「阿雪今日嚟探我，傾咗一陣偈，因為之前係咁咳，而家條氣差咗啲，把聲都未好番，個肚又咳到好痛，不過已經慢慢行得番，嚟緊應該會好啲。啲錢真係用晒，而且我又轉咗藥，但係嗰啲藥費政府暫時係唔包，要先做咗好多test，pass咗之後可能先可以claim到錢，而家食標靶藥一個月都要3、4萬蚊， 所以我嚟緊呢2日都拍條片，都希望可以籌一籌錢。」

在今年1月的生日前夕，Jeff在YouTube Channel開live更新近況，他表示在正日生日將會接受免疫治療，希望大家可以為自己打氣：「我今年生日特別平淡，冇乜嘢願望，只係希望快樂同活着。」當時因為天氣轉涼，所以甚少外出做運動，連氣管亦變得差，經常出現咳嗽：「我啱啱都做完檢查，我嘅肺嗰個位嘅size細咗啲，身上啲粒粒都少咗好多，不過右邊膊頭嘅關節位有少少病變，但係唔算係腫瘤。」Jeff又笑稱雖然發作的時候，痛得有點難受，但自己反而因禍得福，因為女友負擔所有工作，令他可以專心休息。

他續說：「當然隻手有陣時都痛到影響心情，我女朋友都有安慰我，叫我笑多啲，我都有聽吓音樂同祈禱，我都明白需要時間康復，不過點都好，希望大家可以幫我打打氣，都希望有病嘅朋友都一齊加油，早日康復！」

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