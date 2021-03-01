【78屆金球獎】金球獎頒獎禮昨日舉行，串流平台Netflix包攬十個獎項成為大贏家，單是劇集《王冠》已奪四獎，電影則有「黑豹」查特域克憑遺作《藍調天后》大熱封戲劇組影帝。今屆最受注目的，是38歲的趙婷憑《浪跡天地》奪得戲劇組最佳電影及最佳導演兩個大獎，是首位華人女導演奪該獎，她更被指是有位身家達10億美元（約78億港元）父親的富二代，因此質疑她拍描述窮人生活的電影是否具說服力。

第78屆金球獎（Golden Globe Awards）於香港時間昨早舉行，今年受到疫情影響，參照上年艾美獎方式於網上直播，並分別在紐約和洛杉磯兩地宣佈賽果，串流平台Netflix今年成為大贏家，共奪六個電視獎及四個電影獎。《王冠》（The Crown）於電視界別方面一枝獨秀奪得四個獎，包括最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角和最佳女配角，其他兩獎則由《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）奪得，包括迷你劇/電視電影最佳女主角和最佳迷你劇集；電影方面四個獎項，則包括《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的最佳男主角、《完美監護人》（I Care a Lot）的音樂/喜劇組最佳女主角、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）的最佳編劇和《前路有你》（The Life Ahead）的最佳原創歌曲。

黑豹死後封帝遺孀灑淚

38歲的華裔女導演趙婷以《浪跡天地》（Nomadland）大熱奪得戲劇組最佳電影及最佳導演，是自李安2006年以《斷背山》（The Brokeback Mountain）獲獎後，再度有華人導演捧走此項殊榮，也是首位華人女性奪得金球獎最佳導演，《浪跡天地》講述由影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的女主角，遇上全球金融海嘯後的經濟大衰退，一無所有的她決定收拾細軟駕駛露營車出走，做現代遊民浪族展開第二人生，但法蘭絲卻爆冷輸戲劇組影后給《The United States vs Billie Holiday》的36歲女星Andra Day。而賽後趙婷的背景亦惹來非議，她被指是富豪二代，其父親身家近80億港元，卻以拍描述窮人的電影獲獎，說服力被受質疑，趙婷去年於第77屆威尼斯影展上已勇奪最佳電影金獅獎最高榮譽，成為首位奪得該獎的華裔女導演。《浪跡天地》將於下月23日在內地上映，趙婷獲獎後在社交網站問候中國觀眾：「這部電影匯集了很多人的熱情、努力，甚至他們的人生故事，希望通過他們的故事，你會去尋找屬於自己的生活，成為自己人生故事的作者。」

至於去年因大腸癌離世的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），不負所望憑《藍調天后》首度奪得戲劇組電影最佳男主角，遺孀Taylor Simone Ledward喊爆代為領獎，其實查特域克拍《藍調天后》時已身患絕症，且忍受極大痛楚開工，可惜死後才得到殊榮。

戴妃查理斯鐵娘子得獎

劇集類的戲劇組方面，視后由《王冠》中飾演戴妃的愛瑪歌連（Emma Corrin）爆冷奪得，她得獎一刻非常驚訝，大叫「甚麼？」而劇中拍檔飾演查理斯王子的佐斯奧康納（Josh O’Connor）就獲封視帝，「鐵娘子」姬莉安德遜（Gillian Anderson）亦贏得最佳女配角，她感謝一眾幫助她化妝整頭的劇組人員。

過往被忽視的喜劇組，今年亦因日前《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）爆出賄選醜聞而成焦點，該劇最終食白果。而迷你劇/電視電影組亦競爭激烈，因《后翼棄兵》爆紅的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）獲視后，她感謝一同爭獎的妮歌潔曼（Nicole Kidman），之後該劇再下一城奪迷你劇組最佳劇集。