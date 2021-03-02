來到米蘭時裝周的尾巴，Valentino 壓軸登場，在劇院發表秋冬2021系列，從政治正確中展現創意，主張獨立思考；Dolce & Gabbana 以機械人與真人並列行騷，以90年代流行文化和科技趣味為品牌揭開新篇章。

Valentino

政治正確得來又要有態度，確實是艱鉅的任務，Valentino 的藝術總監Pierpaolo Piccioli是少數同時能夠迎合大眾標準又能表達自己的設計師。秋冬2021系列，繼續在武肺防預措施下現場上演，網上直播，在沒有現場觀眾下完成， 然而在這個時勢，當一切因為防疫而封閉，設計師卻對現場表演保持執着，堅持在劇院開騷，表示品牌從未對現狀妥協，而每個人多少也存有這種龐克精神，設計師以這個系列獻給所有有思想的人，寄語他們不要被現實所蒙蔽和侵蝕，從棱角中發揮獨立思想的力量。

Pierpaolo Piccioli記掛着現場表演，發佈會在劇院開騷，由英國歌手Cosima 唱出Sinead O’Connor的《Nothing compares to you》展開，男女裝中充斥着一系列超短裙、及踝長褲，展示設計師在輪廓上進行了劇烈的改革。迷你裙與龐克共通，同樣發生在1960年代，雖然靈感取自於舊時，但Piccioli對品牌經典的拖地長裙一刀剪，乾淨利落的手法，可見他並不依戀過去。黑白成為主打色調，間中加入金色、格仔、波點、幾何、動物圖案；然而用料豐富，crochet、喱士、see-through、大魚網，羽毛，還有斗篷的剪裁，將高訂化身更落地的成衣系列，貫徹品牌「高訂為文化」的核心價值。也許將龐克混合高訂文化也是一大突破，Piccioli 手法低調，卻直接，大量運用有龐克標誌性的魚網設計，如大魚網樽領、外套、冷衫、甚至晚裝，性感不暴露。品牌標誌性的窩釘元素遍佈鞋履和手袋上，亦有菱形的圖案，呼應着龐克的主體，鞋履以厚底長靴為主，上面飾有花卉的立體圖案，配合超短的裙子，享受獨立思考帶來的自在、自由、自主。

最後模特兒集合在舞台中央，在Cosima盪氣迴腸的歌聲之中，這一幕有着強大的感染力，設計師將所有人都包括在系列之中，台上66個造型化身為所有人類，是體現包容性與人類文明最佳寫照，令人動容。

Dolce & Gabbana

時裝與科技結合並不是新鮮事，但對Dolce & Gabbana來說，卻是品牌所踏出的重要一步。

近年主力target Gen Z的Dolce & Gabbana，2021秋冬不再是經典的文藝復興或西西里文化風格，天橋也放棄了年輕新星、超模、名人組合的成功方程式，改為和研究人工智能的Istituto Italiano di Tecnologia合作，AI機器人揹上新手袋與模特兒一齊行catwalk，全面擁抱digital world，並將品牌90年代的DNA重新演繹，設計懷舊卻又充滿科幻感，矛盾地碰撞出新世代的享樂主義。

女為悅己者容，兩位設計師認為此話並不適用於現代的年輕人身上，他們不為他人，而是為自己，為鏡頭而打扮。今季品牌發展高科技織物，將虛擬現實的外觀帶入了物料世界，一開場多款強烈而搶眼的彩色設計，令人聯想起90年代的Disco風格，剪裁靈感一半來自social media，另一半來自品牌的經典作品，不像其他品牌追求舒適度和實穿性，搶眼才是重點；黑裙、褲裝和外套均飾以拉鏈細節，略帶解構感，運動套裝、誇張的oversized羽絨外套等印上有如數據傳輸過故障的圖案、colorful pattern和豹紋圖案，T-Shirt上寫上1990年代的標語，又以不同顏色的金屬材料貫穿系列，playful兼likable。

DG並沒有只一味討好Gen Z的風格品味，今個秋冬也有品牌每季必備的剪裁和元素。超貼身little black dress繼續以corset、喱士及搭帶cut-out等細節帶來變化，性感依然；西裝外套裙肩位向橫伸展，到腰位卻大幅收窄，勾勒出倒三角形的廓形，展示女強人的氣勢。另外當然少不了標誌性寶石及珍珠元素，華麗而前衛，最後以一系列充滿科幻感的bling bling銀色水晶設計呼應本季主題畫上句號。

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