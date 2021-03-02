ERROR成員保錡日前在IG宣佈「自雪」，ERROR今日三缺一現身ViuTV音樂頒獎禮記者會，成員肥仔、阿Dee及193展示有保錡黑白相的電話合照，其中193更拎着一張保錡和八両金的合併相片，肥仔解釋此舉象徵保錡的精神長存，因為ERROR是四位一體，他們又否認保錡是退團，只是暫時休息，唞足精神便會再重新出發見觀眾。他們同時指尊重保錡的決定，阿Dee續說：「黑白相係代表舊嘅保錡已死，新嘅保錡將會返嚟。」

193透露保錡自今次事件後，經常跟他們道歉，問到保錡目前情緒如何？193說：「已經平服咗好多，之前喺旺角彌敦道拍MV時，保錡成日覺得途人望住佢，同埋好憎佢，佢係好似有啲精神病，大家只能勸佢唔好望其他人，放鬆自己。」他們相信保錡經歷今次事件後會生性，同時見到他的聲明也覺得他經已有成長，因為以往的他根本不會這樣做。問到有沒有工作因保錡關係而被影響及取消？他們說：「冇特別影響，其實就算有我哋都唔知，不過keep住有工作同節目做，又有廣告。」他們又搞笑呼籲客戶在這段時間可以盡情找他們工作，事關可以分少一份。「希望大家可以搵我哋拍多啲廣告，因為而家可以分多少少錢。」

在今日公佈的候選名單中，阿Dee有份入圍「唱作人」獎，他自爆若果能夠得獎，經理人花姐承諾會着低胸晚裝現身頒獎禮，肥仔笑說：「姜濤攞獎冇嘢睇，阿Dee攞獎就有花姐睇，大家投票支持吓阿Dee。」

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