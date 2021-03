荷李活影星尊尼狄普(Johnny Depp)早前控告英國《太陽報》誹謗他打老婆安芭赫德(Amber Heard)的案件敗訴,令他身敗名裂,還遭踢出《哈利波特》(Harry Potter)前傳《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)第三集。而早前被180萬人聯署要求飛出《水行俠2》(Aquaman 2)的安芭,近日亦被傳出已經被電影公司解僱。

尊尼自從官司敗訴後,安芭亦遭網民抵制。不過,今次安芭並不是因為官司問題被飛,據澳洲網站《Sausage Roll》所指,安芭因為未能通過電影的體能測試而被踢走,更指她將會被《權力遊戲》(Game Of Thrones)的「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)取代。安芭在《水》片中飾演主角「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)的太太Mera,其實早於去年12月《福布斯》(Forbes)已傳過艾美莉將會接任,但華納兄弟卻一直未有公開回應。

