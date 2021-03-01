荷李活影星尊尼狄普（Johnny Depp）早前控告英國《太陽報》誹謗他打老婆安芭赫德（Amber Heard）的案件敗訴，令他身敗名裂，還遭踢出《哈利波特》（Harry Potter）前傳《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）第三集。而早前被180萬人聯署要求飛出《水行俠2》（Aquaman 2）的安芭，近日亦被傳出已經被電影公司解僱。

尊尼自從官司敗訴後，安芭亦遭網民抵制。不過，今次安芭並不是因為官司問題被飛，據澳洲網站《Sausage Roll》所指，安芭因為未能通過電影的體能測試而被踢走，更指她將會被《權力遊戲》（Game Of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）取代。安芭在《水》片中飾演主角「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）的太太Mera，其實早於去年12月《福布斯》（Forbes）已傳過艾美莉將會接任，但華納兄弟卻一直未有公開回應。

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