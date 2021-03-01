鍾麗淇的老公Nardone Ruggero是中意混血兒，去年7月，兩人慶祝結婚十周年，她在社交網分享婚照，用英文甜蜜留言：「十年下來...還有幾十年！」

「當你唔搵嘅時候就搵到，好sweet嘅，諗唔到同你同年嘅人一齊，細個拍拖諗住年紀大啲會成熟啲，佢比我想像中好成熟，第一次見佢覺得好靚仔，冇諗到去結婚，當然想，但冇諗咁長遠。」兩人第一次約會，男友表現好親切好真，她感到好甜蜜。

讚老公好靚仔

兩人可算是一見鍾情，愛情故事細水長流，「我嘅愛情，識咗個同年嘅男仔，講嘢又好笑又靚仔，你都諗佢係咪花弗？老唔老實？記得嗰段時間，我同佢一齊好開心，有時唔好睇得太長遠，可能我啱啱停咗一段關係，發覺唔好諗得太多，佢𠱁得我開心，記得我同媽咪講，識咗個好靚仔嘅男仔，媽咪鼓勵我開心就得。」

兩人拍拖3年後拉埋天窗，結婚10年無風無浪，「真係冇喎，我哋有樣好共通，永遠一齊，大家關係好好，我哋10年冇拗撬，最多係我發脾氣走咗去。佢內心好靚，加上佢靚仔，我識到佢係好幸福，佢真係一個好細心好體貼嘅人、好爸爸，冇乜嘢要改。其實我之後先知，如果有特殊小朋友，離婚率係高好多，所以我同人講要做好自己，我唔可以同老公講：你要做一個好老公喎！佢就係佢。」

原諒舊愛梁榮忠

前度梁榮忠偷食出軌，兩人結束8年情，幸而那段傷痛，沒有留下不滅的陰霾，「記得我心態係發生咗呢件事，第一，我媽咪爹哋冇事，因為嗰排佢哋俾我影響得比較大；跟住我要做嘅嘢係盡量平靜，下一步點行大家唔知，我成日覺得，唔可以太記仇，以前發生嘅嘢要學習，令你更加做好而家嘅人，但你唔好太怪人，發生嘅事係冇可能改變到，坎坷冇可能改變，我係好快放低，放係唔係我唔理，嗰排情況係好混亂，平靜後一步一步咁去，慢慢搵番自己，做更加多嘅瑜伽，我覺得瑜伽真係畀到我方向，進修做好自己，跟住識咗我老公。所以我會覺得，總之你做好自己，你會好㗎，你永遠唔係逃避之前發生嘅事，係去學習。」

兩人分手後，十多年來沒機會再見，「不過真係完全冇hard feeling，有時家姐生日，佢都會send WhatsApp畀我。我會覺得一樣嘢，大家為大家好，你條路咁行，我條路咁行，唔好諗可以改啲乜嘢，it’s ok，最緊要係自己開唔開心，我而家選擇，我人生係咪開心，係為人定係為自己，嗰段時間係好大學習。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！