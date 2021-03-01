《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月2日（二） Video Talk精選節目表：

午市急CALL丨恒指似彈散格局？ 股領袖、唐牛分析恒指改革諮詢結果

日期：3月2日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：獨立股評人股領袖（Tony）

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：恒指高位回落2000點後，在科指帶動下，一度反彈至29,550點，截至周一中午收市報29,328點，升348點。究竟大市已經調整完畢牛市得以延續，抑或只是長債息抽升陰霾下一個「彈散格局」？周二有獨立股評人股領袖（Tony）和蘋果專欄作家唐牛分析大市，同埋大派心水股。

恒指上周五公佈季檢結果，阿里（241）、龍湖（960）及海底撈（6862）爆冷染藍，散戶又應該點樣做部署？仲要留意恒指將迎來逾50年來最大改革，周一會公佈諮詢結果，諮詢建議包括：恒指成份股由52隻增加到65至80隻及取消上市時間要求、成份股權重上限由10%降至8%、第二上市及同股不同權股份權重上限由5%加至8%、根據行業組合的市值和成交額等挑選。

兩位專家會同你哋分析諮詢結果最終會點樣影響市場，以及邊啲股份較大機會受惠。想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》3月3日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月3日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、PARIS

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，巴西籍騎師馬雅剛戰登場冇馬贏，不過適逢另一同鄉莫雷拉停賽，今次谷草地標戰「夫卜」上陣，支持度極高，主持分析此路人馬各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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