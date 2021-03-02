前港姐冠軍葉翠翠與任職建築師的周曉東（Raymond）結婚，婚後誕下三個兒子，一家五口過着幸福的家庭生活，不過昨晚翠翠在社交平台貼了一張兩個兒子玩遊戲的合照並說：「呢幾日好失望...好失望...失望的感覺好可怕。我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。每次想起兩個仔，佢哋真係好錫我，最愛係媽 mi ，做乜都要預我一份。呢幾日我都陪佢哋瞓，佢哋一瞓醒就見到我真係好開心，即刻要同我面貼面咁。」

翠翠的留言一出，迅即惹來不少網民留言，有人問：「講到咁甜還失望？」翠翠回覆說：「Facebook係post自己想講嘅嘢。」亦有網民問是否與老公有爭執？還有人提議她做運動紓壓，她說：「已經唞咗足足3日先出呢個post。」不過翠翠未有透露詳情，事後《蘋果》曾向翠翠了解，但她未有回覆。

自從做了媽媽後，翠翠淡出了幕前並轉型做美容界KOL，曾經有報道指她高峯期每月賺過百萬，同時兼任八個代言工作，在2019年以6,900萬購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅三層高兼有私人花園，讓三個兒子有充足的活動空間，可謂是廿四孝媽咪。最近翠翠與ViuTV合作為一個真人騷擔任評判，會分享選美經驗和人生經歷。

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