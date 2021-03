近日不少韓星被爆涉校園暴力,包括男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅等,最近風氣燒到荷李活,主角更是演出《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)的上位嫩口男星添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)。

最近有人發起在社交網分享與名人做同學的趣事,當中就有一名女子爆料,指自己與添麥菲曾是同學,當時她是高中一年級,獲邀到同學家中的泳池派對,身形較胖的她當時十分緊張,已經問人借短褲穿,但添麥菲一見到她就取笑說:「有人身上有成長紋!」指她大腿有橙皮紋,令她大受打擊,一直記着到現在。