ViuTV今年宣佈將於4月首次舉辦自家音樂頒獎禮「Chill Club推介榜年度推介20/21」今日大會在九龍灣舉行記者會，落實於下月18日假Star Hall舉行。大會公佈入圍的男、女歌手及角逐Chill Club年度十大歌曲等合共11項獎項的候選名單，而所有獎項均由全港市民一人一票方式投票選出，在宣傳片中更表明得獎者未能出席都會照有獎，明寸大台「歌手唔到就冇獎」的做法。

在今日公佈的提名名單中，最令外界驚訝莫過於TVB女星王君馨以G. Racie名義角逐ViuTV女歌手獎，明顯向TVB歌手開綠燈，並非「方丈」圍爐式頒獎禮。其他名單上亦見到不少令人感到驚喜的名字，包括在年度男歌手候選人中，有天王級的劉德華、黎明、實力派的李克勤、陳奕迅、稀客麥浚龍等，而已故歌手盧凱彤亦有入圍作曲人候選名單。

人氣男歌手兼ViuTV親生仔姜濤共獲4項提名，包括年度十大歌曲、年度男歌手、唱作歌手和填詞人，不過他的提名數量輸給林家謙及林一峰，「雙林」各有7項提名冠絕所有歌手；Serrini有6項提名，為女歌手提名之冠，至於容祖兒及陳奕迅則各有4項提名。

金廣誠為TVB星夢開大門

ViuTV製作部副總裁金廣誠上台致詞時表示：「人人樂壇係因為樂壇屬於每一個人，每一個人都可以有自己嘅選擇，佢選擇係好多個第一，品味唔同，但係準則相同。人人樂壇，音樂第一。」他透露屆時有機會安排現場觀眾睇騷，令現場氣氛更好，由於需要配合檢疫措施，他透露令預算不斷超支。

對於大台日前跟三大唱片破冰，會否擔心被分薄各大唱片公司上ViuTV的意欲？金廣誠說：「唔會，大家各有各做，做法都唔一樣，點都好，幫到娛樂圈先係最重要。」對於大台藝人王君馨有份入圍獲提名，金廣誠表示有邀請對方出席頒獎禮，被問到會否讓星夢歌手派歌上《Chill Club》推介榜，他說：「Why Not？」他更不介意公司藝人MIRROR及ERROR亮相大台節目，如果對方有邀請，隨時可以亮相；他又強調不會偏私獎項頒給「親生仔」，因為投票機制是全港市民一人一票。

泳兒自稱「有誠意嘅代表」

今日出席的歌手逾半百，包括MIRROR、許廷鏗、林二汶、林欣彤、鄭欣宜、李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）、陳柏宇、葉巧琳、林奕匡、黃妍、泳兒、岑寧兒、小肥、Dear Jane、馮允謙、駱振偉等，其中跟大台友好的英皇只派泳兒一人做代表出席，有份入圍的容祖兒因不在港而缺席，泳兒問到是否公司不畀面ViuTV？她說：「我係一個有誠意嘅代表，唔好諗多咗。」泳兒坦言希望能得到歌曲獎，對自己及團隊是一份鼓勵。

Gin Lee與AGA同時入圍女歌手奬候選名單，她們均表示對獎項有信心，AGA表示好開心能夠參與ViuTV第一個音樂頒獎禮，她說：「突然2021年開頭就好熱鬧，好多頒獎禮，真係好開心，入圍女歌手好多都係好朋友，自己拎或者其他人拎都一樣開心。」過去兩年不時參與《Chill Club》的Gin Lee說：「香港音樂平台唔多，好感恩我哋可以經常嚟到《Chill Club》，就好似係第2個家咁，更有幸參加到第一屆音樂頒獎禮，令我都變成佢哋歷史一部份，我哋係第一代參與始祖。」

許廷鏗為整牙缺席破冰記招

華納歌手許廷鏗身穿長裙現身記招，遭好友欣宜指抄襲她，許廷鏗笑說：「我終於明點解女仔咁鍾意着長裙，原來係好方便，冇晒束縛，好通爽。」再問到會否一試愛上，他表示小試牛刀先。

許廷鏗曾因離開星夢被大台封殺，被問到日前缺席曾志偉拉攏三大唱片破冰記招，他說：「係呀，佢哋有邀請我，但我嗰日要幫人整牙，因為佢哋通知我時間比較急，所以去唔到。」許廷鏗表示日後會有機會亮相大台，亦期待回去跟一班看着他成長的幕後人員見面。許廷鏗覺得任何平台有心做好節目，他都會樂意出席支持。

欣宜指過去一年看見好多平台都希望令樂壇做得更好，正如ViuTV舉行首屆音樂頒獎禮，大台又有新的改變，她說：「有多個平台畀大家接觸我哋音樂，作為歌手一定開心，所以一定say yes。」

黎明Sammi陳奕迅爭入十大

大會公佈39首爭入十大的歌曲名單，不少今日缺席的歌手都有份入圍，當中又以陳奕迅以《致明日的舞》及《是但求其愛》2首歌入圍屬最多，至於天王黎明的《顧家》、鄭秀文（Sammi）的《如何忍眼淚》、鄭中基《My only one》亦榜上有名。雖然莫文蔚的《呼吸有害》是大台的劇集主題曲，但大會今日播出介紹片時，照寫上「TVB劇集主題曲」，顯得大方。

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