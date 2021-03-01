韓國人氣話題劇《Penthouse》的第二季現正熱播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季。第一季的女主角李智雅於上季結尾中被「賜死」，不過根據韓媒早前報道，李智雅將會在第二季的中段登場，但她並非以上季「沈秀蓮」的角色現身，是以另一身份登場。

畫作有暗示

近日不少劇迷都推測李智雅會以雙胞胎的親生母親的角色登場，據知李智雅將會在下周的集數中、以雙胞胎的親生母親「羅愛喬」一角登場，與「沈秀蓮」的外貌相同，是一名時常戴太陽眼鏡的神秘角色。而羅愛喬很久以前就和朱丹泰（嚴基俊飾）分手，目前處於行蹤不明的狀態。

另外，於大前日播出的第4集中，在提到雙胞胎親生母親的場面時，突然出現了一幅畫，而畫的名稱是《自由蘇醒圖》。劇迷紛紛猜測是暗示李智雅即將登場的意思，留言「沈秀蓮是不是要復活了？」、「畫的出現一定有特別意義」、「李智雅終於要回歸了」等。

IG晒纖腰

雖然暫未知李智雅將於哪一集中登場，不過連日來她都有更新IG keep住跟fans互動，頻晒新相騷纖腰。

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