娛樂圈難得有情人，樂隊太極成員鄧建明（Joey）和太太結婚24年，是圈中的模範夫妻，日前兩人到銅鑼灣超市購物，有影皆雙。

當日下午約4時許，Joey夫婦現身銅鑼灣行超市，兩人挑選健康有機穀物早餐，還一次過買了三盒。之後兩人去排隊付錢，由於太多人等候的關係，店員叫他們嘗試自助付款，現場所見，兩人似乎是首次使用自助付款，研究完一輪後，鄧太負責「嘟」貨品價錢，Joey就負責埋單結賬。

兩人沒有用購物袋，鄧太捧着三盒穀物早餐步出超市，走在前面的Joey即回頭幫太太拿，十分體貼，其後他發現記者採訪，還友善點頭打招呼，之後兩夫婦便到停車場取車。

Joey和太太結婚24年，兩人育有兒子鄧朗堯（Justin），現年19歲的Justin遺傳爸爸的音樂天分，2017年在太極的紅館演唱會上，父子檔合奏《樂與悲》。Joey曾透露自己在家中負責控制「火勢」，因為兒子小時候很頑皮，每當被媽咪責罵時，Joey會打眼色叫他喊大聲些，媽咪便會心軟，不過如果兒子講大話，他會做回嚴父角色，「講到底，我同太太都係兩個人一條心。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！