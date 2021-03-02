19歲日本新星板垣李光人近期火速冒起，童星出身的他，早前在Netflix大熱劇《今際之國的有栖》中扮演變性前的「水雞光」，又在真人版電影《約定的夢幻島》中扮演諾曼，今日更宣佈他接拍NTV電視台新劇《被無性別男子愛上》，擔正做男主角相馬周，而女主角町田和子，則由21歲女星吉川愛飾演。

板垣李光人喜愛以中性look示人，由美少年蛻變做中性藝人，今次主演《被無性別男子愛上》簡直是為他度身訂造一樣，而相馬周雖打扮女性化，但卻並非是個同性戀角色，並與女主角發展出同居關係，板垣李光人由戲外到戲內也會塗指甲油，吉川愛坦言第一次見到板垣感到吃驚，沒想過一位男生由髮型到指甲也靚得令人羨慕，希望正式拍攝時可以在片場交流扮靚心得。

至於吉川愛亦早在三歲入行，曾以吉田里琴之名展開童星生涯，在日劇《螢之光》扮演綾瀨遙童年，並參演《我的帥管家》及《貧窮貴公子》等人氣劇，她從2017年起改名發展，與上位型男橫濱流星先後四度合作，包括青春片《虹色時光》及人氣劇《初次戀愛那一天所讀的故事》等，網上更流傳二人發展地下情。

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