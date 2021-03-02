蘇施黃（阿蘇）有一好友最近因肺癌離逝，近日她在其YouTube頻道《TALK蘇》分享其吸煙及戒煙史，透露好友張國榮（哥哥）見證她吸最後一口煙。

曾吸煙27年的阿蘇已經戒煙廿載，她笑指吸煙時不覺得自己臭，但戒煙後卻討厭別人的煙臭味，阿蘇說：「首先要向某啲人道歉，想當年我廿幾歲成日打麻雀，其中一個我成日同佢講辛苦你，唔好意思，我而家先知幾難頂，呢個係唐先生（唐鶴德），佢唔食煙，但係我哋成日打牌，兩、三枱10個有9個都食煙，唯一佢唔食煙，兩枱人不斷咁食煙，好似黃大仙咁香火鼎盛，唔食煙嘅佢真係想死。」

阿蘇回想30歲時睇醫生，醫生對她一席話：「你個肺好靚，完全唔似食煙嘅人，不過千祈唔好食煙超過30年，食得太耐，個肺會急轉直下。」阿蘇銘記此話，但直至出入醫院又轉食淡味煙，依然每日一包，無間斷做了27年煙民。

直至2000年，阿蘇希望做些有意義事情：「所以我喺1999年11月講畀全香港人聽，我要喺嚟緊生日當天戒煙，到2月16號，我就同我老友張國榮，喺麗晶酒店食我最後一支煙。去到夜晚10點幾我不停煙駁煙，到11點幾我嘆緊最後一支煙嘅時候，老友走埋嚟整熄我支煙話：『食埋呢支唔好食嘞！生日快樂！』嗰支就係我最後一支煙，當時唔覺得特別，大概過咗兩年後，覺得啲嘢好食咗，飲啖水都甜啲。」

阿蘇指戒煙數年後，去到撒哈拉沙漠參加馬拉松，發現自己肺部像紙袋，沒有彈性，肺活量不足，走路也追不到同行朋友，她忠告：「究竟你食煙幾時食夠呢？戒煙好似要人揻甩鍾意做嘅嘢，食到有一日你覺得夠就唔好食。」

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