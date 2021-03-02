韓國36歲女星具惠善去年7月與33歲男星安宰賢辦妥離婚，離婚後的她近日自爆有新戀情，今年1月時透露跟對方已經相處3個月。目前蜜運中的她不時公開談及戀情，今日接受韓媒訪問時，她就提到對戀愛及減肥的想法。

離婚後成功減肥

具惠善今日推出第4張鋼琴曲專輯，當中主打歌《HAPPY》是紀念去年12月離世的愛犬「米腸」，而她接受韓媒訪問、宣傳新碟時，被問到新碟中是否也加入了戀愛的感想時，具惠善坦率地表示：「與其說現在和他談戀愛，不如說是在好好處理自己對愛的感情，專輯內也加入了這種感情。」具惠善又透露愛人已經聽過新歌。

提到早前成功減肥30磅，而且沒有反彈一事，具惠善認為秘訣是「精神管理」，又透露：「起身後要檢查自己的心情，檢查自己今天要做的事情，是否感情上存在問題，整理好腦內複雜的東西，讓自己安心，臉上就會充滿活力以及適當地吃東西。這樣整理好自己，如果每天堅持這些，自然就能習慣性減肥。另外，如果為了管理美貌而塗上各種昂貴的產品，或購買各種用品的話，是完全管理不了美貌的，因為頭腦會變得複雜。」

而成功減肥的具惠善，今日於IG公開食雪糕的新相，完全不擔心增肥一事。

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