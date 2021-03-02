44歲的陳伶俐與前夫林敏驄育有林肯(Lincoln)和林善兩個兒子，上月陳伶俐在IG貼了為大仔林肯慶祝生日的相片，當時她留言說：「22歲生下你的我看着今天22歲的你，一切都如夢幻般過得很快.......就讓這快樂、平安、健康繼續伴隨着你吧！Lincoln, Happy Birthday! 」站在媽媽身邊的Lincoln，霎眼看似姊弟多過母子，而Lincoln與爸爸林敏驄猶如餅印一樣。

本身是資優生的Lincoln，當年在DSE成績極好，全部科目都考獲5*或以上，畢業後入讀港大工商管理學學士(lBGM)，他除了與爸爸同一餅印外，還盡得阿驄的真傳，在音樂方面相當有天份，閒時與一班同學夾BAND並擔任主音，他曾經在社交平台貼出參加音樂比賽的短片，雖然他的外型不算靚仔，不過就很懂得搞氣氛，而且演出亦相當投入，令台下fans聽得尖叫勁high！有指他在疫情前經常在busking，不過他未有計劃入行做藝人，反而計劃畢業後向商界發展。其後阿驄接受《壹週刊》的訪問，表示不知道兒子做主音：「哈哈，佢唔敢同我講，等我聽下先！」

當年與林敏驄離婚後，兩個兒子的撫養權歸陳伶俐，她曾經在訪問上講過，一直希望兒子可以好好活出自己的人生，所以從未有給予他們太大的壓力，反而給空間和自由，不過在Lincoln小時候已經發現有才能，不單不用補習，甚至無師自通學識彈鋼琴，又背得出年曆每個日子是星期幾，結果她帶兒子去做IQ測試，結果發現他IQ超過一百三十，屬資優兒，但陳伶俐堅持希望兒子有快樂的童年，鼓勵兒子：「讀書重要，但結識朋友更重要，你要有社交圈，做人才會快樂。」

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