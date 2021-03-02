獨立唱作人SERRINI（原名梁嘉茵）在剛過去的樂壇頒獎禮有不俗成績，除首度殺入叱咤我最喜愛的女歌手最後五強外，她亦在港台十大中文金曲奪得CASH創作歌手獎銅獎，人氣飆升。SERRINI今日在IG宣佈將會在下月10日至11日於旺角麥花臣場館開騷，雖然場館因應限聚令只開得一半，但SERRINI的post一出，已有不少網民表示要搶飛。而SERRINI就留言：「到時候我哋一齊呀，一直一直。」又hashtag「願我們的青春都配有浪漫和音樂。」對於今次開騷，SERRINI助手向《蘋果》表示音樂會原定在去年中舉行，但因疫情關係無奈要延期，現時會密切留意疫情的發展，並會做足措施。她說：「嚟緊會公佈點樣買飛，暫時會開兩場，如果反應好當然想加場，我哋而家約緊嘉賓，希望到時度到期啦！」
2011年出道的SERRINI，是一位獨立創作人。雖然沒有大公司大水喉射住，但憑着獨特的個人音樂風格，以清新曲風，配合抵死貼地、針對時弊的歌詞，贏盡一眾網民心。而她亦是少有的圈中高學歷歌手，初出道時她是香港大學文學院研究生，並修讀博士課程。前年台灣舉行第10屆金音獎頒獎典禮，大會以「自由Freedom」為主題。SERRINI憑專輯《邪童謠》獲得「海外創作音樂獎」，她得獎時在台上激動地表示，香港目前正在水深火熱的狀態中，又憶述警察闖校園的經歷，引起網民共鳴。
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