太極樂隊的鍵琴手唐奕聰，今日不幸猝逝，終年57歲。太極樂隊於1984年10月15日成立，原只有4名成員，包括盛旦華（蛇仔）、劉賢德（HiFi德）、朱翰博（Ricky）和唐奕聰（Gary），及後他們與雷有曜（Albert）的Trinity樂隊合併，加入雷有曜、雷有輝（Patrick）和鄧建明。

翌年他們正式組成7名成員的太極樂隊，並由雷有曜擔任隊長兼主音，弟弟雷有輝同樣是主音，而鄧建明（Joey）、劉賢德、盛旦華擔任結他手，鍵盤手則是唐奕聰，朱翰博則擔任鼓手，太極的成名作歌曲《紅色跑車》，更令他們獲得第9屆十大中文金曲最有前途新人獎金獎，同期還有樂隊Beyond和達明一派等，在樂壇上一鬥高下。

往後太極樂隊創作不少經典歌曲，如《留住我吧》、《命運迷宮》等。不過在太極最黃金時期，隊長Albert於1993年離開太極樂隊移民加拿大，令太極樂隊由7人變6人。自Albert離隊後，太極亦開始減少作品，1995年太極樂隊推出大碟《Utopia》之後，各成員開始各自發展，當時Joey、Patrick和Gary專注做幕後。近年又以Patrick和Joey較多幕前演出，除經常於演唱會樂手與和音外，Joey更是ViuTV音樂節目《Chill Club》的音樂總監。Patrick原定在去年舉行個人演唱會，Joey亦是表演嘉賓之一，可惜因疫情關係數度延期至今。

太極樂隊成立以來，曾5度在紅館開演唱會，當中2015年在紅館舉行的30周年演唱會，移民加拿大的Albert未有返港參與，未能齊人。直至到2017年，太極獲港台的十大中文金曲頒獎禮中，頒發樂壇最高榮譽「金針獎」時，太極七子終於齊人出席領獎。自2019年香港爆發反送中運動，身在加國的Albert更積極打「國際線」，為抗爭的港人發聲。

至於鼓手Ricky除參與太極演出外，多年前就開設音樂學校教導年輕人，但2015年戀上藝人戴夢夢，更為對方跟元配離婚，可謂愛得轟烈。最後兩人感情只維持5年，最終都是分手收場。另外，HiFi德亦活躍於幕後創作，曾為李子祥和泳兒等監製發燒專輯，自己亦有從事高級音響生意。而低音結他手蛇仔則較低調，除太極的演出外，甚少現身。

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