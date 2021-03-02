太極樂隊成員兼著名音樂監製唐奕聰（Gary Tong）今日突然猝逝，他為不少歌手擔任歌曲監製，其中更是麥家瑜（Keeva）的伯樂。Gary於2007年邀請她從加拿大回港發展，更親自擔任她的經理人，Keeva今日在社交平台悼念恩師，寫道：「非常謝謝你一直以來的栽培和鼓勵，我會永遠懷念你。天家再見Gary哥哥」，之後以短訊回覆《蘋果》，表示對恩師逝世感到好心痛：「失去咗一個帶我入行嘅恩師同一位好好嘅長輩，太突然接受唔到。同佢太多經歷，我喺喺加拿大返嚟香港乜都唔識，工作上教我好多嘢，生活上亦都好多照顧」Keeva指對方是好好的長輩，即使大家不再是藝人與經理人的關係，但Gary仍然繼續鼓勵和提點：「我啱啱開個YouTube Channel，佢仲話有咩要幫手出聲，之前仲話約埋一齊做運動。」

樂隊Mr.亦與Gary合作無間，直到Mr.成員各自發展，Gary仍然與各人感情要好。身為樂隊Mr.主音、現時作個人發展的布志綸（Alan）今日以電話回覆《蘋果》，他說：「音樂上，無論係Mr.同我自己，都一直有Gary Tong，我視佢為我音樂上嘅爸爸。我都係下午收到消息，而家仲冷靜緊，好接受唔到。因為疫情，我哋成日約唔到，但係腦海一直想新年後要搵佢，但係而家已經冇機會，呢樣嘢我好難受。我知佢身體一直唔舒服，因為佢比較勤力，造歌要捱夜，所以一直好操勞。知道佢近幾年身體差咗，所以一直都擔心佢。因為疫情好耐冇見，最後一次係上年，但係有保持電話聯絡，我冇特別問佢身體嘅嘢，呢個係好突然，以我所知，身邊嘅朋友噚日聯絡佢都完全冇事。」Alan表示未知後事安排，暫時不想打擾Gary家人。

Ｍr.成員黎澤恩（Ronny）及譚傑明（MJ）分別在社交平台發帖悼念。Ronny貼上全黑相片，以英文寫道：「Gary Sir，現在你終於可以與『哥哥』繼續在天堂玩音樂了。」逾30分鐘後，再貼上與Gary的合照：「You rocked my world master Gary. 」

MJ貼上Gary在錄音室小睡的黑白照，他寫道：「可能我呢世都唔會接受到，呢位我覺得係整個音樂界最好嘅人，今日離開咗我哋。如果當初無Gary，Mr. 樂隊嘅音樂唔會取得我哋曾經有嘅成就，我哋嘅音色唔會係咁，一直都係佢同我講： 『樂隊應該要有樂隊嘅模樣。』亦都係佢教我， 一首歌入面點樣拿捏平衡主流同另類， 令我對打後嘅製作獲益不淺。好多佢曾經同我講嘅嘢，當時我新，好多都無聽，到我而家大咗，畀意見後浪時，原來我講得最多嘅，就係當時Gary教我嘅嘢。Gary，我真係無同你講過，喺我心入面，我一直當你係我老師，好多謝你，多謝你為我哋，為我做過嘅一切， 你永遠永遠都會喺我嘅心入面。老師，一路好走！」

曾為太極搞騷的范振鋒說：「好sad，公司以前春茗都有邀請過佢嚟，講到彈琴，佢好有才華，對後輩真係好關顧，今日接到通知真係唔敢相信，好傷感。」

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