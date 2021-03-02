全城熱話的「百萬林鍾一戰」仍未上演，但林作連日來口水花四濺，令鍾培生嬲爆表明討厭被消費，不過一向大言不慚的林作竟回應指「我是要消滅你」。今晚鍾培生以「鍾培生首度討論打林作」在自己的YouTube頻道開講。

鍾培生身穿白色T恤，並以紅字寫上「SIGN THE FUxKING CONTRACT」，在長約10分鐘的片中，鍾培生開場便表示自己完全不認識林作，認為對方是「a piece of shxt」，原因是林作「搵個女人嚟捧高自己，你嘅achievement（成就）咪就係你同個港姐（指麥明詩）喺一齊，that’s all you have（這就是你所擁有的）。你同個港姐喺埋一齊，你利用個女人上位，都冇問題喇，即係每個人都有佢自己嘅做法，但你唔係借個女人上位，再踩低佢㗎嘛。你對一個你曾經愛過嘅人都係咁嘅時候，呢個人嘅人格好得去邊吖？」

鍾培生稱自己只是見過林作2次，其中一次在一個舞會中，林作在鍾培生的枱附近行來行去，鍾培生明言：「都唔知（林作）做乜Q，都冇人識你！」鍾培生有次跟傳媒朋友去飲酒，遇到林作，鍾培生透露：「我心諗邊個可以咁爛口呀？喂，你高材生，我唔想因為你而鬧你間學校，我有好多朋友係牛津嘅，個個都正正常常、公子哥兒、知書識禮，但係你條契弟，你真係影衰晒所有人！我心諗，我未見過人可以咁爛口，我坐咗喺度10幾分鐘係好唔自然，後來我直接離開咗。」似乎是想強調自己同林作是不同世界的人。

直認林作是死穴

鍾培生之前曾在YouTube影片中透露自己有「死穴」，今日他揭盅，原來就是「林作」2個字，他指有網民嘗試在其頻道中留言，拿他和林作比較，系統會幫他過濾了「林作」一詞，所以有網民表示無法留言，鍾培生亦直認是自己的死穴。

鍾培生對外界將他與同月同日生的林作放在一起做比較，甚至在網上討論區被人討論，鍾培生認為是「拉低晒我啲智商」，他更指自己與林作是雲泥之別。

講解隻揪動機

講到今次「林鍾一戰」的動機，鍾培生表示：「因為我覺得擂台係人人平等，無論你幾有學識、你出身係點，你上得個擂台，就要尊重個擂台、公平咁去比試，任何人上到擂台，我就會respect（尊重）你，任何人上到擂台，我覺得都係好有勇氣。好唔好打唔重要，重要嘅係有勇氣上擂台，我就會respect你。」而鍾培生聲稱自己希望帶多點正能量及開心畀香港人，而他相信如果自己可以打林作，「揼到呢條仆街」，會變成「香港人近年來最快樂嘅盛事」。

鍾培生指自己原先不知發生何事，都是經朋友告知自己被抽水，對於林作指鍾培生抄「100萬」橋段，鍾培生直指林作是「乞100萬」，而他本身是拿出100萬，完全是兩回事。鍾培生的多位公關朋友都力勸鍾培生不要「上當」，免得讓林作得逞，可惜鍾培生沒有把話聽進去，出post應戰。對於網民指他們以陰謀論來猜度整件事，鍾培生重申：「你哋當乜都假都好，但有一樣嘢一定係真嘅，就係我鍾培生將會攞100萬出嚟揼x林作呢條仆街！」

嫌林作𢯎贊助

林作日前到拳館練拳備戰，事後卻鬧出要鍾培生找數畀學費，鍾培生一提到林作擬向網民眾籌，鍾培生在片中明言：「你唔好再呃香港人先，你唔好搞啲網民，我畀你！100萬我畀你，70萬我再補畀你！但你（林作）之後又乜又物，又擺阿媽出嚟，說阿媽唔識我，喂，咁大個人，唔好乜都問阿媽啦，畀少少主見啦，好唔好呀？」

鍾培生在片中指全港人都睇林作唔順眼，更指自己自從宣佈「開戰」，有很多朋友、舊同事、約會過的女子，甚至長輩都支持他打林作，而他每天都有覆不完的社交平台訊息，力證大家都支持他打林作。

對於林作撕合約等行為，鍾培生認為由於是他拿錢出來設戰，所以他才是主辦單位，合約中的甲方，所以有任何事情要商談，都應該直接找鍾培生談；合約亦訂明，拳賽的牌權歸鍾培生一方，所以林作放口風叫電視台買版權是不成立的。鍾培生指林作雖然身形、體重與自己不一樣，他都願意讓步，甚至為林作找教練教拳，但奈何林作一時一樣，不過，鍾培生有信心拳賽會打得成。

鍾培生指，之前遭P牌仔撞到座駕，花了80萬維修，今次決心要畀100萬林作，鍾培生指：「我唔知100萬要打到幾傷先可以醫到100萬……」他指現時已在物色不同的場地和促成這份合約。在短片的結尾，鍾培生重申，若果今次事成，他相信會是對香港廣大市民而言，「將會係近年最偉大嘅娛樂盛事」，然後他叫林作「sign the fuxking contract」便掹咪離席。

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