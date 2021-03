全城熱話的「百萬林鍾一戰」仍未上演,但林作連日來口水花四濺,令鍾培生嬲爆表明討厭被消費,不過一向大言不慚的林作竟回應指「我是要消滅你」。今晚鍾培生以「鍾培生首度討論打林作」在自己的YouTube頻道開講。

鍾培生身穿白色T恤,並以紅字寫上「SIGN THE FUxKING CONTRACT」,在長約10分鐘的片中,鍾培生開場便表示自己完全不認識林作,認為對方是「a piece of shxt」,原因是林作「搵個女人嚟捧高自己,你嘅achievement(成就)咪就係你同個港姐(指麥明詩)喺一齊,that’s all you have(這就是你所擁有的)。你同個港姐喺埋一齊,你利用個女人上位,都冇問題喇,即係每個人都有佢自己嘅做法,但你唔係借個女人上位,再踩低佢㗎嘛。你對一個你曾經愛過嘅人都係咁嘅時候,呢個人嘅人格好得去邊吖?」

鍾培生稱自己只是見過林作2次,其中一次在一個舞會中,林作在鍾培生的枱附近行來行去,鍾培生明言:「都唔知(林作)做乜Q,都冇人識你!」鍾培生有次跟傳媒朋友去飲酒,遇到林作,鍾培生透露:「我心諗邊個可以咁爛口呀?喂,你高材生,我唔想因為你而鬧你間學校,我有好多朋友係牛津嘅,個個都正正常常、公子哥兒、知書識禮,但係你條契弟,你真係影衰晒所有人!我心諗,我未見過人可以咁爛口,我坐咗喺度10幾分鐘係好唔自然,後來我直接離開咗。」似乎是想強調自己同林作是不同世界的人。

直認林作是死穴

鍾培生之前曾在YouTube影片中透露自己有「死穴」,今日他揭盅,原來就是「林作」2個字,他指有網民嘗試在其頻道中留言,拿他和林作比較,系統會幫他過濾了「林作」一詞,所以有網民表示無法留言,鍾培生亦直認是自己的死穴。

鍾培生對外界將他與同月同日生的林作放在一起做比較,甚至在網上討論區被人討論,鍾培生認為是「拉低晒我啲智商」,他更指自己與林作是雲泥之別。

講解隻揪動機

講到今次「林鍾一戰」的動機,鍾培生表示:「因為我覺得擂台係人人平等,無論你幾有學識、你出身係點,你上得個擂台,就要尊重個擂台、公平咁去比試,任何人上到擂台,我就會respect(尊重)你,任何人上到擂台,我覺得都係好有勇氣。好唔好打唔重要,重要嘅係有勇氣上擂台,我就會respect你。」而鍾培生聲稱自己希望帶多點正能量及開心畀香港人,而他相信如果自己可以打林作,「揼到呢條仆街」,會變成「香港人近年來最快樂嘅盛事」。

鍾培生指自己原先不知發生何事,都是經朋友告知自己被抽水,對於林作指鍾培生抄「100萬」橋段,鍾培生直指林作是「乞100萬」,而他本身是拿出100萬,完全是兩回事。鍾培生的多位公關朋友都力勸鍾培生不要「上當」,免得讓林作得逞,可惜鍾培生沒有把話聽進去,出post應戰。對於網民指他們以陰謀論來猜度整件事,鍾培生重申:「你哋當乜都假都好,但有一樣嘢一定係真嘅,就係我鍾培生將會攞100萬出嚟揼x林作呢條仆街!」

嫌林作𢯎贊助

林作日前到拳館練拳備戰,事後卻鬧出要鍾培生找數畀學費,鍾培生一提到林作擬向網民眾籌,鍾培生在片中明言:「你唔好再呃香港人先,你唔好搞啲網民,我畀你!100萬我畀你,70萬我再補畀你!但你(林作)之後又乜又物,又擺阿媽出嚟,說阿媽唔識我,喂,咁大個人,唔好乜都問阿媽啦,畀少少主見啦,好唔好呀?」

鍾培生在片中指全港人都睇林作唔順眼,更指自己自從宣佈「開戰」,有很多朋友、舊同事、約會過的女子,甚至長輩都支持他打林作,而他每天都有覆不完的社交平台訊息,力證大家都支持他打林作。

對於林作撕合約等行為,鍾培生認為由於是他拿錢出來設戰,所以他才是主辦單位,合約中的甲方,所以有任何事情要商談,都應該直接找鍾培生談;合約亦訂明,拳賽的牌權歸鍾培生一方,所以林作放口風叫電視台買版權是不成立的。鍾培生指林作雖然身形、體重與自己不一樣,他都願意讓步,甚至為林作找教練教拳,但奈何林作一時一樣,不過,鍾培生有信心拳賽會打得成。

鍾培生指,之前遭P牌仔撞到座駕,花了80萬維修,今次決心要畀100萬林作,鍾培生指:「我唔知100萬要打到幾傷先可以醫到100萬……」他指現時已在物色不同的場地和促成這份合約。在短片的結尾,鍾培生重申,若果今次事成,他相信會是對香港廣大市民而言,「將會係近年最偉大嘅娛樂盛事」,然後他叫林作「sign the fuxking contract」便掹咪離席。

