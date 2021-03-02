樂隊Mr.的結他手黎澤恩（Ronny）今日到新城接受訪問，他透露加盟邵氏3個月，已經接拍劇集及電影，更有機會跟任達華、方中信及任賢齊合作，他期望有機會演警匪片中的壞人角色挑戰演技。

肯定Mr.會回歸

Ronny日前見證大台與三大唱片破冰，他表示當年加入樂壇剛巧是唱片公司跟大台鬧出不和時期，希望自此破冰之後，樂壇會更好。問他是否放低音樂、主力於劇集及電影發展？他說：「而家有限聚令，所以冇咗現場表演，但好肯定Mr.一定會返嚟！拍檔大家都OK有共識，至於會唔會再寫新歌就再傾。」

Ronny表示由於開騷需要大筆資金，所以Mr.難以自己作投資，看看會否有投資者出錢去做，其實以Mr.或其他合作形式去做也可以，先讓樂隊熱一熱身先。另外，Ronny投資的健身室，早前開張便遇上防疫因由而暫時關閉，近日健身室重開，他表示由於健身室是以單對單方式授教，有別於大型健身室，可能在武漢肺炎疫情下更受歡迎，正所謂「有危便有機」。

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