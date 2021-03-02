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現年57歲的太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）今日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝。同為藝人的Gary表弟李忠希今日回應《蘋果》證實消息：「係，我表哥今日走咗，我都係啱啱收到呢個消息，好突然，我都未接受到。 」問到是否心臟病發？李忠希說：「應該係，我哋家庭群組度我哥哥講呢個消息出嚟，我表哥帶我出身，帶我入行，我哋感情好好，佢好健康，我知佢煙都戒晒，所以我聽到呢個消息好突然，好傷心，我都唔知講乜嘢好。」李忠希有表示自己有很多作品都是由表哥為他作曲及編曲。

由於Gary離去得太突然，《蘋果》聯絡太極成員雷有輝（Patrick）和鄧建明（Joey），但兩人都沒接電話；Gary是太極樂隊的鍵琴手，亦為著名編曲人，推有過百首廣東歌作品。雖然太極樂隊有不少全體創作的歌曲，甚至以全體的名義編曲，但Gary與Joey Tang才是樂隊的實際編曲人。

Gary亦是著名音樂監製，與已故樂壇天王「哥哥」張國榮合作無間。上年9月推出的張國榮紀念專輯《REVISIT》就是由Gray負責重製，他在接受傳媒訪問時曾表示：「聽返哥哥嘅聲音，有種恍如隔世嘅感觸，忍唔住幾度落淚。」

今晚「玉女掌門人」周慧敏也有出post悼念，她貼出數張相信是Gary工作中的照片，她透露Gary曾任其演唱會音樂總監，亦做到巡迴演唱會的音樂團隊成員，周慧敏說：「1994年我的第一個個人演唱會於台灣舉行，他就是我當年的音樂總監。而近年的一萬天荒愛未老30週年演唱會香港場至巡演幾乎每場，他都是我的音樂團隊成員，和其中兩場的音樂總監，陪我走着這個音樂旅程。而更感恩的，他亦是我於信仰路上的一位同行者，每次演出前，我們大伙兒一起在台上禱告，特別溫暖，給我很大力量去完成每場表演。2月中，他傳給我的鼓勵說話，我會好好記着，謝謝你Gary。願天父大大安慰和看顧你的家人。」

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