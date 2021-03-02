林二汶昨日宣佈兌現承諾，於本月27日假紅館舉行個唱，她今日出席ViuTV首屆音樂頒獎禮的記招時，提到演唱會昨日預售門票被秒速掃光感非常開心，她更宣佈加場喜訊：「會加開一場28號，星期四會開售加場嘅預售，之後3月9日就會2場一齊公開發售。」

二汶透露經已一身飛債，但仍然無任歡迎大家無限落飛，因為之後還有空間可以加場，她更期望是政府能夠放寬五成入座率。她指雖然今次不設紅館傳統的山頂位，但在台上會照講「山頂嘅朋友你哋好」，她笑說：「但如果有人應就好會驚。」

提到今次開騷，令她創下自己4個第一次，包括：第一次個人紅館騷、2021年第一個紅館騷、紅館第一次劃一票價及她第一次開4面台。為免令演唱會有任何變數，她決定出席完今日記招後便會閉關，謝絕所有朋友的飯局邀請，減少到人多地方，確保自己及演唱會工作人員的身體健康，順順利利開騷。

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