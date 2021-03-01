【78屆金球獎】第78屆金球獎頒獎禮昨日舉行，因受到疫情影響，分別在紐約和洛杉磯兩地直播，而且因社交距離限制，只有擔任頒獎嘉賓的藝人行紅地毯，候選人都留於家中等賽果。雖然現場氣氛欠奉，但一眾女星依然悉心打扮，睇頭十足。

愛瑪歌連復古

獲提名迷你劇/電視電影最佳女主角的妮歌潔曼（Nicole Kidman），以Louis Vuitton黑色高領入膊晚裝現身，由設計師Nicolas Ghesquiere訂製，裙上飾以金線刺繡的鐵鏈釦圖案，高貴大方。獲得電視戲劇組最佳女主角的愛瑪歌連（Emma Corrin）就着上Miu Miu禮服領獎，誇張的寬闊肩線和露腿的剪裁充滿復古感，ruffles領口和水晶細節添上甜美氣息，造型有一種古典美。「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）以Givenchy白色連身裙上台做頒獎嘉賓，優雅簡潔，更露出一雙美腿，可惜略嫌設計太過平淡，沒甚麼亮點。

憑Netflix大熱劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）封后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）以Dior祖母綠deep V高訂晚裝連外套，配Tiffany & Co.珠寶登場，氣派非常。獲提名音樂／喜劇組最佳女主角的艾麗芬寧（Elle Fanning）穿上Gucci湖水藍水晶吊帶拖地晚裝裙，如公主般優雅。而雅曼達施菲（Amanda Seyfried）則以Oscar de la Renta迎戰，粉紅色晚裝的大露背剪裁，加上圍繞着整個人的花圈細節，雅致嫵媚，非常搶鏡，雖然失落女配角獎，但在䏜裝上反勝一仗。

莉莉性感型格

至於受賄選醜聞影響輸視后的莉莉歌連斯（Lily Collins），着上Saint Laurent印花刺繡單肩連身裙，腰部一邊縷空，性感又不失個性，加上大捲髮和誇張的煙眼妝容，80年代的風格與平日的形象截然不同。嘉賓「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）就穿碎花吊帶裙露腿現身會場。獲提名戲劇組的《超犀女王》（Promising Young Woman）女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），就照穿低胸晚裝在家中連線登場。