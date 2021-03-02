韓國「氧氣美女」李英愛上周被爆向陸軍士官學校出身的國防委員捐贈約14萬港元，由於外界指跟李英愛老公鄭浩英曾經營國防工業，質疑鄭浩英是否透過妻子進行不正當的贊助。當時愛姐方面已否認傳聞，今日愛姐透露代表律師再次向外解釋。

老公從事通訊業

愛姐的代表律師否認愛姐的老公鄭浩英經營國防工業、向國防委員提供鉅額贊助等傳聞，指鄭浩英經營海外通訊社及相關投資項目，公司位於美國西雅圖。

父親老爺是軍人

而向國防委員捐贈一事，愛姐方面解釋：「李英愛的父親及老爺是親身經歷過6.25戰爭的軍人，也是參戰勇士，支援國防委出身的議員，是想報答軍人守護大韓民國一事，而且軍人出身的議員都是擁有數十年軍隊生活的人，於國防領土，比普通國會議員更有專業性的想法，因而進行了支援。」

愛姐的代表律師表示：「李英愛對於部份媒體的不正當報道，並不介意，她打算繼續支持軍隊，再次向守護大韓民國自由的參戰勇士和軍隊們表示深深的感謝。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！