樂隊太極成員Gary Tong（唐奕聰）今日被發現在家中昏迷，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。太極御用填詞人因葵跟Gary相識30多年，他接受《蘋果》電話訪問哭悼故友。

因葵說：「Patrick（雷有輝）剛通知，我唔識講，接受唔到，由細玩到大，Gary過去幾年屋企有白事，爸爸同家姐都走咗，唔知對伯母打擊有幾大！」因葵指最後一次見Gary是農曆年前，那天是到對方的工作室試咪：「我仲扮陳百強唱歌，話下次約飲茶。佢成日好掛住哥哥，成日唱《怪你過份美麗》。」問到知否Gary有心臟病？因葵說「我唔知，佢以前未戒煙時成日咳，我哋仲叫佢『咳王』，都係啱啱知佢有心臟病，上次見佢收晒身，食緊減肥餐單，佢信咗教戒煙，我未接受到呢個事實。」

因葵指Gary跟太太結婚多年，但沒有仔女，「佢覺得世界咁，唔生好過生，想同佢愛嘅人一齊就夠，佢結婚超過20年，佢太太係圈外人，《紅色跑車》時已經拍拖，女朋友成日上嚟探班。」因葵跟Gary是30多年朋友，讀書時已認識對方，佢哽咽說：「嗰時佢喺中環通利做keyboard，我15、6歲已經識佢，佢為人梗係好，初出道做新人時，佢搵我做錄音，好記得我哋三日三夜冇瞓，嗰時可以話係音樂木人巷，太極教識我好多嘢。」

因葵最感恩Gary帶他入行：「雖然我同佢合作嘅歌唔算少亦唔算多，但每次聽番都眼有淚光，佢係第一個搵我填詞《魅影》，之後有《紅色跑車》，而《唱唱笨小孩》就係佢唱，雖然冇乜人識呢首歌，但對我哋意義好大，嗰時我乜都唔係，只係Patrick同學，好開心佢畀機會我試，當時我得19、20歲，佢無形中喺行動上鼓勵我行落去。

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