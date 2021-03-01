堅尼地城自從有了港鐵站後，每逢假日，跨區到訪的本地遊客多不勝數。吉席街海旁及山市街斜坡、青蓮台、太白台及羲皇台一帶，更成為文青打卡及拍照熱點。其實自70年代至今，在這裏取景拍攝的電視劇、電影及MV眾多，隨便數一下，便有《山水有相逢》（甘國亮電視作品）、《瘋劫》（許鞍華導演）、《羲皇台》（關柏煊導演之得獎短片）、《兩小無知》（舒琪導演）、《八個女人一台戲》（關錦鵬導演）、《說謊的女人》（區丁平導演）、《點對點》（黃浩然導演）、《銀河修理員》MV……今年農曆新年後，電影發行商高先（Golden Scene）又在區內插旗，於吉席街2號開設新戲院。堅尼地城平地一聲雷，瞬間成為傳媒焦點及新文化地標，熱鬧非常。

堅尼地城在未有港鐵站之前，屬老區，多唐樓及舊式住宅，更曾有一街坊戲院：福星。福星戲院原址位於吉席街中段，於70年代初開業，90年代中期結業。它屬環頭環尾戲院，定位模糊，故入線較麻煩。所以排片古怪，既放映過邵氏的國語片，亦有其他電影公司的粵語片，也上過西片。80年代期間，福星主要是跟金公主院線，後來因為經營困難，又改以放映三級片為主。福星戲院開業，放映的第一部電影是邵氏公司的《馬永貞》（陳觀泰主演）。90年代戲院執笠，拆卸後原址改建為豪華住宅高逸華軒。

堅尼地城發生大變化，在港鐵通車之後。區內老店消失，新大廈湧現，大量鬼佬出沒，開始有西餐廳及酒吧出現。自福星結業後，堅尼地城一直沒有戲院。今回高先在吉席街投資迷你藝術戲院，有四家放映廳，共200多座位，排片路線近似油麻地百老匯電影中心。這計劃，遠勝高先過去在灣仔藝術中心上映冷門電影。藝術中心古天樂電影院之缺點，是只有一家放映廳，座位不舒服，且地點不方便。

農曆新年期間，西環高先戲院開幕，首映《狂舞派3》，人山人海，區內呈現一番新氣象。首先得益的，是附近之咖啡館、西餐廳及酒吧。作為街坊之一，筆者拭目以待，看看堅尼地城將來是否會如深水埗般，投資者湧現，開設書店、潮服店、設計用品店……慢慢發展成為一新文化社區。本欄逢周二刊出

撰文：區紹熙

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光影漫步

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。