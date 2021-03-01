新增回應

日本男星成宮寬貴離開藝能界四年，2016年因吸毒疑雲而被迫退出幕前，之後更出走到德國、瑞典等地生活，不時更新IG公開近況。

成宮寬貴轉戰潮流界，近年改以設計師身份拓展事業，可是撞正疫情令他的計劃受阻，並從歐洲飛返日本，上月中就於東京舉行活動，在朋友原本開設的店舖售賣自家產品，四天限定吸引不少fans到來捧場，成宮更在網上預告現身，自然獲擁躉鼎力支持，成宮寬貴還親自與粉絲們交流，更與大排長龍的客人逐一握手、影合照，當天不乏學生妹及年輕男性慕名而來。

據《週刊女性》報道，店舖於當天晚上8時結束營業，成宮寬貴之後留在店內大搞Party，現場人士飲完啤酒再灌香檳，成宮表現風騷，既跟工作人員跳舞又向女子熱情送抱，由於店內面積狹窄，故聚集約十人已經十分擠擁，當地疫情始終嚴重，眾人在沒有戴上口罩的情況下喪飲狂歡，實在增添傳播病毒之風險，當成宮寬貴步出店後，記者上前表明身份，有工作人員一度阻止，成宮沉默片刻亦有大方受訪，回應復出傳聞，向傳媒表示現階段完全沒有復出打算，而當晚聚集更驚動警察到場，之後他亦在IG貼出大合照，又留言答謝支持者。今早，成宮寬貴回應《週刊女性》報道，否認有警察到場，直指當日沒有接受記者訪問。

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