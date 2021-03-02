今年39歲的撐警TVB藝人楊明，在去年8月7日深夜，於山頂馬己仙峽道自炒「石壆」，並撞毀一段有80年歷史的戰前石牆。事發後，滿身酒氣的他被控「拒絕提供血液樣本」、「不小心駕駛」和「車輛門窗玻璃附有膠貼及透光度不足」共三項控罪。楊明只承認兩項控罪，但否認拒絕提供血液樣本。案件今早在東區裁判法院續審。

今早約9時，楊明乘坐女友莊思明專屬車牌白色七人車到達法院，並由兩位TVB經理人陪同。莊思明率先下車，見她刻意作斯文打扮戴上眼鏡，其後到楊明施施然落車，他西裝筆挺配以白波鞋，隨着女友步入法院。二人今次未如過往應傳媒要求停步拍照，神情顯得冷酷，追問楊明心情如何及對官司有沒有信心均充耳不聞，反而走到法院內才停步掃「安心出行」二維碼。

未正式開審前，楊明坐在庭內，大律師清洪主動上前打招呼，楊明以手拍拍對方肩膊示好，之後便耷低頭睇手提電話，接着女友莊思明上前耳語幾句再坐回聽眾席，靜待開審，此時楊明神情略見緊張，開審後不時有捽手指小動作。楊明入行以來負面新聞不絕，屢次挑戰法律，除了涉醉駕外，他投資食店去年亦被指觸犯牌照條例，早前再被爆位於荔枝角食店，涉嫌違例招待食客，分分鐘再惹官非。

案件編號 ESCC2365/2020

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