春季日劇大戰會在下月掀起戰幔，現年24歲的日本型男橫濱流星，宣佈擔正TBS電視台下月推出的愛情劇《裝飾的戀愛是有理由》，孖住26歲女星川口春奈演繹姊弟戀故事，硬撼長澤正美、石原聰美、北川景子、有村架純、松隆子等一線女星各自孭飛的同季新劇。

直播扮鬼扮馬

橫濱流星的新劇《裝飾的戀愛是有理由》將於下月逢星期二晚上10時播出，故事描述川口春奈飾演的女主角真柴Kurumi以漂亮打扮令自己融入社群，橫濱流星就飾演追求簡單生活的男主角藤野駿。電視台前日安排兩位主角透過Ig開直播宣佈消息，橫濱流星為角色改以清爽新髮型上陣，網民也大讚有型，他就趁在直播時扮鬼扮馬，刻意裝出雙下巴，橫濱流星表示藤野駿是他至今以來從未扮演過的開朗型男生。川口春奈則表示，雖然相隔三年再次與橫濱流星見面，但現在兩人都成長不少，能夠演出有點成人感覺的愛情故事，感到十分感概。

TBS除以橫濱流星吸客外，阿部寬主演的《東大特訓班2》會安排於下月逢星期日晚9點檔，緊接綾瀨遙與高橋一生的《天國與地獄》播出。《東大特訓班》改編自三田紀房的同名漫畫，2005年拍成日劇後大受歡迎，除阿部寬外，其他演員還包括長谷川京子、山下智久、長澤正美、新垣結衣及小池徹平等。藍絲帶電影獎出爐影后長澤正美已落實回歸，並演回原有角色水野直美，由昔日學生妹升呢為律師，電視台日前已公開其角色造型，不過其他卡士仍然保密，早前盛傳已離巢尊尼事務所的山下智久也有份客串。至於NTV台則撮合34歲新婚女星石原聰美跟39歲演員綾野剛，由兩人合演同季新劇《戀愛在Deep》，並宣佈邀得青春索女今田美櫻加盟。

綾瀨遙口碑好

另外，《天國與地獄》自播出以來口碑與收視雙贏，成績一枝獨秀。該劇前晚播出第七集，跟上一集同樣取得14.7%收視。綾瀨遙在劇中與高橋一生靈魂對調，新一集有她主動激咀柄本佑的親熱鏡頭，成了全集高潮，更連續七星期錄得超過13%以上的收視佳績。