日本男星赤楚衛二拍罷BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》後成功上位，由原本的奀星搖身變成圈中搶手貨，片約及工作量接踵而至。

赤楚衛二在《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中的安達形象深入民心，查實私下的他並非戇男一名；赤楚衛二的父親赤楚治之，是位言語學家，在大學任教授，有指他的母親曾是一位鋼琴教師。赤楚在高校畢業後即加入幕前，2010年升讀大學時就加入偶像男團BOYS AND MEN，與目前的尊尼人氣組合King & Prince主將平野紫耀屬昔日隊友。赤楚於2013年參加Samantha Thavasa男模選拔賽，當時19歲的他脫穎而出，赤楚之後參演多部日劇及電影，分別演出《幪面超人Amazons》及《幪面超人Build》，去年才吐氣揚眉。

赤楚衛二衝出日本，日前與町田啟太為泰國fans舉行網上見面會後，昨日趁27歲生日，獲安排跟中國影迷隔空互動，除了研究大江南北的飲食口味外，更獲贈寫上「楚楚」的生日蛋糕慶祝，而他的微博已破16萬粉絲。

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