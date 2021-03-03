27歲日本過氣「國民男友」竹內涼真命犯桃花，因而鬧出不少負面消息，由原本的正氣乖仔變成花心賤男，流失了大量女性支持者。

竹內涼真與大熱劇《今際之國的有栖》的24歲索女三吉彩花打得火熱，懷疑兩人正式展開同居生活。竹內涼真為宣傳夥拍藤原龍也合演的新片，二人獲邀亮相富士電視台今晚播出的占卜節目，當地著名天星術師星Hitomi，曾為日劇天王木村拓哉及其他紅星以原創的天星術算命，而竹內涼真的事務所在錄影前，要求星Hitomi不要提起愛情或私生活，不過竹內涼真在拍攝時氣氛高漲，更希望師傅能指點迷津，更談到敏感的戀愛運程，導致拍攝要立即中斷，有知情人士指竹內涼真很想向星Hitomi詢問自己的感情問題，包括現時是否結婚的最佳時機等，令到其公司的工作人員相當難做，才唯有叫停拍攝，免得竹內涼真公然談起私人感情。

三吉彩花曾為周杰倫與阿信歌曲《說好不哭》拍MV，由於天生麗質，令她立即在亞洲各地人氣急升。三吉彩花被爆撻着竹內涼真，不過男方卻因三吉而狠飛當時女友吉谷彩子，而竹內涼真演出喪屍劇《與你在世界終結日》時又被指睇中女拍檔中條彩未，破壞原本的大好形象。

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