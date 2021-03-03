張繼聰因為被寶貝女張靖（Kaka Ball）嫌棄鬍鬚好「拮」而唔畀錫，結果阿聰完成晒工作之後，第一時間走去剃鬚，可惜依然被寶貝女嫌棄「冇鬍鬚好核突」，雖然前世情人唔識欣賞，但反而有不少網民讚阿聰而家個樣激似日本萬人迷木村拓哉，連商台DJ當奴和傅珮嘉都有呢個感覺，網民仲封阿聰為「木村繼聰」！

難得大家都講得開心，「木村繼聰」亦樂此不疲地玩埋一份，昨日阿聰在社交平台貼了一張自拍相，本來只是分享泊到一個近lift口附近的車位，於是自拍一張得戚樣以示感激，不過竟然有網民留言直斥阿聰：「唔知你係真傻定假痴，定係真係好鍾意木村，定可能你做自己唔係『參考』木村，真心對你越嚟越反感！」

其後阿聰回覆稱感謝對方的坦白，並說：「我係好鍾意木村，不過亦都係做緊自己，你覺得我做啲咩令你反感？其實就算我係點，都會有人喜歡或者唔喜歡。選擇過自己喜歡嘅生活，做一個喜歡嘅自己。喺自己嘅Page分享吓生活，好閒啫。好多人覺得我係點都好，我都人到中年咯，唔理㗎啦！」有不少網民留言撐阿聰，有人讚他高EQ，亦有人笑說：「佢嘅反感證明咗你真係太似木村！」

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