又係重手P圖後遺症？今年31歲的陳靜（Dada），入行初期走性感火辣路線，直至2012年憑電影《低俗喜劇》的「爆炸糖」一角奪金像獎最佳女配角後，成功轉型。以往她在IG中充斥大量水着相，大晒豐滿身材，不過轉型後，Dada就刻意收埋性感。

Dada日前在IG貼出一張到南丫島郊遊的照片，雖然包得密實，但就照樣俾網民瘋傳，網民焦點並非落在Dada身材上，而是其又瘦又長的右手，疑似因用廣角鏡拍攝，將手臂拉長到遠超人類人體學。有網民笑：「你的手長到可以辦過對面海」、「長臂猿猴？」、「反地心吸力」、「手長及膝，帝王之相」。不少熱心網民甚至幫Dada搵「近親」，紛紛貼出《One Piece》的路飛、《天空之城》的機械人以及《進擊的巨人》的相片和Dada做對比。

當事人Dada之後都有留言，澄清張相冇P圖，但就讚網民留言有創意。「睇完大家啲留言，我都覺得好好笑……不過邊有人會P長自己隻手……真係影出嚟係咁，我懷疑我係一路郁住影所以先會咁。」

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