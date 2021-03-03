網民等到頸都長的「百萬林鍾一戰」，賽期終於有眉目。今日鍾培生在IG貼出一份中文合同，附有甲、乙、丙方的簽名，他留言說：「呢度係香港，講廣東話寫中文，3月5日星期五下午3點記者會。」再hashtag#培生擂台#替天行道。而林作亦share鍾培生的post，留言說：「林作，真男人。約已簽，大家睇死我？我就打俾你睇。」正式宣佈開打。

鍾培生今日回覆《蘋果》表示雙方已簽生死約，問可有信心勝出？他說：「我哋預計打四個回合，我只係諗可以打幾多個回合，因為唔想太快打死佢，只想打殘佢、 羞辱佢。（打死無怨？）係。」他透露上周已開始練拳，預計9月正式開戰，而後日二人見面會否先鬧嘴？他說：「佢唔講廢話就無乜火花，但如果佢亂說話唔排除鬧佢，但最重要都係擂台上決鬥。」至於合約是否來回多次才傾成功，他指一切交由律師處理。

林作今日回覆《蘋果》時，亦承認已簽「生死狀」，丙方簽署正是他的簽名，意味這場大戰正式由口水之爭變擂台之戰，戰火一觸即發。傳媒今日亦陸續收到鍾培生的新聞稿，記者會的地點正是鍾位於淺水灣南灣道的大宅。新聞稿指記者會當日將會公佈拳賽進度及細節，當中包括拳擊賽事合約擇要；鍾培生與林作發言及二人接受傳媒訪問等，而鍾培生的YouTube頻道會員可以觀看當日記者會直播。由於記者會只提供給會員觀看，有網民再次質疑林鍾之戰其實一開始就是一場戲，純粹互相宣傳引人入局做會員。

林作：真打真打真打

對於網民以「陰謀論」指林作和鍾培生夾計做「大龍鳯」，林作今日回覆《蘋果》時，難得和鍾培生口徑一致：「其實呢個公佈合約嘅活動，主辦方係鍾生同佢團隊負責嘅，我只係負責打啫，所以呢方面我係冇咩話事權，但呢件事係真打，真打，真打！」林作指「生死狀」中，條款入面有提到打死字眼，打死冇命賠冇得追究。他又指自己已過阿媽一關，更已買定保險，又加大咗一倍保額，其中一份受益人是女友裕美。

當初林作因為一句「抄我100萬？」，向鍾培生挑機，揭開這場「百萬林鍾一戰」的序幕。二世祖決戰原本令花生指數急升，網民更紛紛開出賠率，但近一個月來，林鍾在網上展開N場口水戰卻未有真正對打，網民已有不耐煩聲音，花生價格指數亦逐漸回落，如今終於開記者會交代詳情，相信再次燃起網民的激情。

為增加追看性，鍾培生昨晚在自己的YouTube頻道，詳細交代點解要同林作打擂台，直斥林作多次消費自己及侮辱身邊女性，純粹靠前度麥明詩上位，他更爆粗鬧對方是「a piece of shxt」。由於多次被網民質疑二人「打假拳」，鍾培生在影片中強調：「你哋當乜都假都好，但有一樣嘢一定係真嘅，就係我鍾培生將會攞100萬出嚟揼x林作呢條仆街！」

----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！