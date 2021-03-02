現年35歲的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）前日以薄紗雪紡短裙打扮出席金球獎頒獎禮。昨日凌晨她在社交網貼出一家合照，宣佈與地產商老公Yaron Varsano迎接第三個小朋友，姬嘉鐸留言：「我們再來一次！」相中九歲大女Alma與三歲二女Maya躺在爸媽身邊，一家四口摸住姬嘉鐸肚皮，開心報喜。

忍惡心拍《正義聯盟》

姬嘉鐸與老公在2008年結婚，先後生下兩個女兒，去年因為武肺疫情關係，一家人多數時間留在家中隔離。不過，現懷有第三胎的姬嘉鐸，雖然已拍畢扮演其招牌角色神奇女俠的電影《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder’s Justice League），但她接下來至少有六部作品需要拍攝或進行後期製作，當中包括與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）合作的動作片《紅色通緝令》（Red Notice），加上她曾透露懷第二胎時，強忍惡心等妊娠反應拍攝電影《正義聯盟》（Justice League），恐怕她今次又要重新經歷一次苦忍懷孕的不適，繼續拍戲。

安芭被飛出《水行俠》

另外，同屬DC英雄片主角的安芭赫德（Amber Heard）就迎來壞消息，近日傳她被電影公司解僱，遭踢出電影《水行俠2》（Aquaman 2）的拍攝工作，安芭在《水》片中飾演主角「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）的愛人Mera，在片中有多場打鬥場面。不過，據澳洲網站Sausage Roll報道，安芭因為未能通過電影的體能測試而被踢走，更指她將會被劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）取代。

早於去年荷李活影星前夫尊尼狄普（Johnny Depp）控告英國《太陽報》誹謗他打安芭的案件敗訴，尊尼身敗名裂之餘，安芭也被180萬人聯署要求電影公司辭退她，去年12月《福布斯》就已傳過艾美莉將會接任，但華納兄弟卻一直未有公開回應。