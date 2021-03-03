韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。上月兩人爆出感情婚變，當時更報道陳華決心離婚兼計劃回大陸。事後咸素元亦開腔認婚變並成功挽回婚姻，咸素元表示：「與老公僅一周就和好了，是我讓他感到難受、辛苦，他現在冷靜了很多，我覺得只要我不要抓太緊就可以了。」

將誤會化解

而根據昨日韓媒《Newsen》報道，據咸素元和陳華的身邊人透露：「夫妻之間已經和好，陳華這段時間是住在朋友的屋企，現在他已回家了。聽說他決心要解開夫妻間的感情問題，所以與咸素元經過多次見面和傾談後，二人將誤會化解。」而報道指陳華於前日回到家中，兩夫妻更決心回到新婚時的初心，齊心守護家庭。

IG再晒恩愛

另外，連日來咸素元的婚變傳聞都成為韓媒的報道對象，今日咸素元又再次更新IG，並上載多張與家人一起的照片，留言：「#家人#誠實#努力，我和細18歲的老公決定結婚後，努力地、默默誠實地生活着組成家庭，不知道有不足之處，充滿缺點，即使如此我還是與他回到初次相愛的時候，努力將那顆心活過來，請大家多多喜歡。」

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