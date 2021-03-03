TVB黃金盛女龔嘉欣及高海寧，一個為事業放棄做大馬少奶奶、一個癡心錯配，現時回復單身，努力為事業打拚，近日她們分別上麥玲玲及Bob主持的《師父有請》，龔嘉欣以小家碧玉形象出道，現時已搖身一變，成為飲食界女強人，早前跟拍檔衝出香港，到馬來西亞開設火鍋店，近年受疫情影響，店舖暫時停業，她在節目稱當地封城難做生意，不過龔嘉欣卻是好老闆，不單止沒遣散當地員工，這段時間照樣包食包住，與同事共渡時艱。

龔嘉欣亦相當有生意頭腦，計劃在大馬開食店時，曾考慮開冰室，經思前想後，最終決定開利潤較高的火鍋店，「我係鍾意落手落腳做，同埋鍾意打邊爐，好實際係講錢，萬一個廚師走咗，都得！因為全部賣新鮮食材，現成嘅喺晒度，利潤真係幾可觀。主要係整湯底，我個拍檔好好，因為佢咩都唔理，最緊要大家唔係太熟，有啲距離，同埋男仔講嘢比較率直，我係大股東，同埋馬來西亞人好鍾意香港食物，物價又平，當然嗰邊而家都仲崇尚明星效應」。剛開業不久就遇上疫情，由於龔嘉欣開的店舖位置並非旺區，難以做外賣生意。

而另一黃金盛女高海寧在TVB捱足12年，總算上位做女主角，她當年經常做「花瓶」晒魔鬼34D身材，同時受負面新聞困擾，一度壓力爆煲，看似性格開朗愛笑的高海寧，曾患抑鬱症，萌生退出娛圈的念頭。

近日高海寧、李佳芯及張曦雯上節目，高海寧抱怨當年被一位導演潑冷水，「你呢世唔會做到主角，我心諗你有冇諗過我感受」，被追問這一位導演是否仍在這行發展，她「耍大極」稱不記得對方是誰。而貴為視后級的李佳芯，近年發展不俗，早前慘遭玻璃心攻擊，現時在融雪階段，李佳芯性格樂天，受訪時稱「鮮花係需要綠葉襯托」，所以她並不介意做綠葉。笑言「如果有機會做花嘅，有邊個會唔想」。

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